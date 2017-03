Textversion

18.03.2017 | 14:14 | (DiePresse.com)

Mauerteile und Ziegel stürzten auch auf Gehsteig und Fahrbahn. Es hab keine Verletzten, 37 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen waren im Einsatz.

Eine Giebelmauer hat dem Gewittersturm, der am Freitagabend über Wien gezogen ist, nicht standgehalten und ist umgestürzt. Dabei haben Mauerteile das Dach des Nachbarhauses in der Rauchfangkehrergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus durchschlagen. Dachziegel stürzten auch auf den Gehsteig und die Fahrbahn, es gab aber glücklicherweise keine Verletzten, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.

Die Einsatzkräfte - 37 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen - rückten gegen 21.00 Uhr aus. Der Großteil der gerade erst errichteten Mauer lag auf dem Dach des Nachbarobjektes und einer Rauchfanggruppe. Die Rauchfangkehrergasse wurde gesperrt, weil weitere Mauerteile und Dachziegel abzustürzen drohten. Die Bewohner des obersten Stockwerks des beschädigten Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Das beschädigte Dach des Nachbarobjekts wurde gepölzt.

Dann entfernten die Feuerwehrleute die am Dach bzw. auf der Fanggruppe hängen gebliebenen Mauer- und Dachteile. Die restliche Giebelwand wurde abgetragen und die Öffnung im Nachbardach provisorisch mit einer Folienplane abgedeckt. Die Behörden sperrten den unmittelbaren Gehsteigbereich und die Parkstreifen vor den beiden Objekten. Die betroffenen Anrainer konnten in die Wohnungen zurückkehren.