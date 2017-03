Textversion

Vier Männer sollen eine Kellnerin belästigt haben. Einer davon zückte bei der entstandenen Rauferei ein Messer. Er wurde von der Polizei noch nicht gefasst.

In einer Klagenfurter Diskothek ist es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einer Massenrauferei gekommen, nachdem mehrere Männer die Kellnerin belästigt haben sollen. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte einer der Gäste ein Messer und verletzte vier Personen. Der mutmaßliche Täter, dessen Identität bekannt ist, wurde zunächst nicht gefunden, teilte die Polizei auf Anfrage am Sonntag mit.

Gegen 23.30 Uhr soll der Wirbel im Lokal losgegangen sein. Mehrere Männer belästigten angeblich die 21-jährige Kellnerin, daraufhin mischte sich ein Bekannter der Frau ein und wollte ihr helfen. Das führte allerdings zu einer Massenrauferei, an der zehn Personen beteiligt waren. Ein 18-Jähriger soll dann ein Messer gezückt haben und zwei Männer durch Stich- und Schnittwunden schwer verletzt haben. Beide wurden mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Leichte Schnittverletzungen erlitten auch zwei Frauen im Alter von 16 und 22 Jahren, die die Kontrahenten trennen wollten. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst nicht aufgefunden werden, hieß es seitens der Polizei.