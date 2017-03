Textversion

20.03.2017 | 12:46 | (DiePresse.com)

Kurz vor Mittag hat am Montag der astronomische Frühling begonnen, Tag und Nacht sind heute gleich lang. Das Wetter hält sich an die Jahreszeit.

Knapp vor der Mittagspause hat am Montag um exakt 11:28 Uhr MEZ der astronomische Frühling begonnen. Damit ist die Tag-und-Nacht-Gleiche erreicht, auf der gesamten Erde dauern Tag und Nacht heute genau 12 Stunden. Ab Dienstag sind die Tage bis zum Herbstbeginn also wieder länger als die Nächte. Das Wetter hält sich diesmal an die Jahreszeit, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Die ersten Tage im Frühling bringen zwar leicht unbeständiges, aber mit Höchstwerten um die 20 Grad sehr mildes Wetter. Einen Dämpfer gibt es nur am Mittwoch.

Die erste Frühlingswoche bringt zwar leicht unbeständiges, insgesamt aber relativ mildes Wetter. Am Montag und Dienstag liegen die Höchstwerte mitunter sogar bei knapp über 20 Grad. „Am wärmsten wird es in den sonnigen Regionen von Tirol über Osttirol und Kärnten bis in die südliche Steiermark“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Am Mittwoch bekommt der noch junge Frühling einen Dämpfer, eine Kaltfront sorgt für Regen und sogar wieder Schneefall. Dieser fällt in den Nordalpen Mittwochfrüh bis knapp unter 1.000 m hinab. Am Donnerstag ist der spätwinterliche Spuk aber schon wieder vorbei, kräftiger Südföhn lässt die Temperaturen an der Alpennordseite und im östlichen Flachland wieder über die 20-Grad-Marke steigen.