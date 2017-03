Textversion

20.03.2017 | 18:04 | Von Manfred Seeh (Die Presse)

Der angeklagte Ex-Banker S. will kein Mörder sein: „Der Schuss ging auf einmal los.“

Wien/Korneuburg. Der Saal 16 des Landesgerichts Korneuburg ist an diesem Montagvormittag ganz besonders stark frequentiert. Um die 140 Personen sind da. Der Richtersenat, die Anklage, die Verteidigung, Opfervertreter, mehrere Gutachter, Zuschauer, Justizwachebeamte – und natürlich er. Der Angeklagte. Einst Vorstandsmitglied einer österreichischen Privatbank und erfolgreicher Fondsmanager, 45 Jahre alt, dunkler Anzug, ergrautes Haar.

Mord? Nein, das nicht, sagt er. Er habe doch gar keinen Grund gehabt, seinen eigenen Stiefbruder zu erschießen. Denn: „Er war mein bester Freund. Er war der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe.“ Fahrlässige Tötung? Das ja.

Es war spätnachts in der Wiener Wohnung von S. Beide tranken reichlich Bier und Wein. S. holte – wieder einmal – seine beiden Faustfeuerwaffen aus dem Tresor, zerlegte sie, baute sie wieder zusammen. Die Glock war durchgeladen. S.: „Auf einmal geht der Schuss los, ich denk' mir: Scheiße, hoffentlich ist nichts passiert.“ Doch es ist sehr viel passiert.

Der Stiefbruder des Bankers, 43, Vater zweier Kinder, ebenfalls Fondsmanager und Arbeitskollege von S., wird an diesem 18. September 2015 von einem Projektil knapp oberhalb der linken Augenbraue getroffen. Und stirbt an Ort und Stelle. S.: „Ich denk' mir noch: Der Schuss ist danebengegangen, doch dann sehe ich viel Blut am Boden.“ Und er fügt mit leiser Stimme an: „Durch meine unglaubliche Dummheit habe ich diese Katastrophe für so viele Menschen angerichtet.“

Motiv wird relativiert

Dummheit? Staatsanwältin Gudrun Bischof hat S. wegen Mordes angeklagt. Damit droht dem Banker lebenslange Haft. Das Mordmotiv? „Möglicherweise Eifersucht.“ – Ja, „möglicherweise“ habe S. mit der Exfrau des Schützen ein Verhältnis gehabt. Sagt die Staatsanwältin. Schränkt aber ein, dass das Motiv gar nicht so wichtig sei. „Die zentrale Rolle kommt den objektiven Beweismitteln zu, nicht der Exgattin.“ Letztere spielt jedenfalls insofern eine Rolle, als diese eine Wiener Staatsanwältin ist. Daher, also aus Gründen möglicher Befangenheit, wird in Korneuburg verhandelt.

Starverteidiger Rudolf Mayer hat den Gerichtsakt im Vorfeld geradezu seziert. Laut seiner wahrlich lebhaft vorgetragenen Eröffnungsrede gebe es praktisch nichts, das den Mordvorwurf untermauere. Dass nun selbst die Staatsanwältin das Eifersuchtsmotiv relativiert, kommentiert der Verteidiger-Routinier geradezu ungläubig: „Das wär' der erste Mord, den ich seit 36 Jahren Berufstätigkeit erlebe, bei dem man kein Motiv braucht.“

Ebendieses mögliche Motiv ist rasch erklärt: Weil das Mobiltelefon seiner Exfrau, die S. nach eigenem Bekunden „auch heute noch liebt“, mit seinem Handy synchronisiert war, habe er laut einem Informatikgutachten deren Nachrichten mitlesen können. Und die Staatsanwältin habe zuletzt eine anzüglich-derbe Nachricht vom Stiefbruder des Bankers bekommen. S. sagt aber, er habe diese Nachricht nicht gelesen. Und er habe auch nie vermutet, dass sein Stiefbruder ein Verhältnis mit seiner Exfrau gehabt habe. Vielmehr habe dieser „immer gewollt“, dass die Staatsanwältin ihm ihre Berufskolleginnen vorstellt. Dies ist laut Gerichtsakt zumindest einmal auch der Fall gewesen.

Einladung an Staatsanwältin

Dass seine Exfrau (die beiden waren von 2010 bis 2015 verheiratet) vor der Tat mit einem Drogenfahnder liiert war, habe er nicht gewusst, sagt der Angeklagte. Der Beamte gibt als Zeuge an, die Staatsanwältin habe sein Verhältnis mit ihr „unter der Hand gehalten“, S. habe es nicht wissen dürfen.

Auch am Tattag hätte die Juristin in die Wohnung kommen sollen, eingeladen war sie, sie kam aber nicht. Und unmittelbar nachdem der tödliche Schuss gefallen war, versuchte S., seine Exfrau telefonisch zu erreichen. Sie hob aber nicht ab. Dann erst verständigte er die Polizei. Heute, Dienstag, wird weiterverhandelt.