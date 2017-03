Textversion

21.03.2017 | 15:59 | Martin Stuhlpfarrer (DiePresse.com)

Die erste Entscheidung ist gefallen – Michael Häupl kandidiert am 29. April fix als Wiener SPÖ-Chef. Damit gibt es fünf Szenarien, wie es im roten Flügelkampf weiter geht.

Er hatte es immer wieder angedeutet, nun ist es endgültig fix: Bürgermeister Michael Häupl erklärte am Dienstag offiziell, dass er beim Landesparteitag der Wiener SPÖ wieder als Parteichef kandidiert. Das ist keine große Überraschung, aber ein klares Signal. Immerhin wurden im Zuge des roten Flügelstreits zuletzt parteiintern Stimmen laut, Häupl möge doch bei dieser Gelegenheit sein Erbe regeln. Um den erbittert geführten parteiinternen Streit zu beenden. Der Forderung, am 29. April zumindest den Parteivorsitz abzugeben und damit sofort seine Nachfolge zu regeln, hat Häupl nun eine klare Absage erteilt. Damit entstehen fünf Szenarien, wie es im roten Flügelkampf weiter geht – vor dem Hintergrund der roten Klubklausur am Donnerstag und Freitag und des entscheidenden Landesparteitags Ende April. Dort muss sich das rote Führungsteam rund um Häupl der Wahl der roten Basis stellen.



Die Szenarien:

1. Mit Michael Häupls Wiederwahl als Parteichef kehrt Ruhe ein.

Sehr unwahrscheinlich. Solange aber nicht klar ist, wie es mit der Wiener SPÖ weiter geht (inhaltlich und personell), wird die Ruhe nicht lange andauern. Immerhin ist in drei Jahren die nächste Wien-Wahl. Und dafür muss rechtzeitig ein Nachfolger aufgebaut werden, der als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Der Partei läuft also langsam die Zeit davon.

Dieser Druck wird sich (voraussichtlich) nicht bei der zweitägigen Klubklausur ab Donnerstag entladen. „Das ist nicht die Plattform dafür. Die personellen und inhaltlichen Fragen werden am Landesparteitag diskutiert“, ist aus Kreisen roter Kritiker zu hören. Dort wird auch nicht auf Rache gesonnen, weil bei der SPÖ-Klubklausur im Vorjahr die Demontage von Werner Faymann mit einem Trillerpfeifen-Konzert der Parteijugend eingeleitet wurde. Womit damals der Grundstein für persönliche Verletzungen gelegt wurde, der die Flügelkämpfe bis heute massiv anheizt.

Dazu kommt, dass Häupl mit der Ablöse des umstrittenen KAV-Chefs Udo Janßen (Generaldirektor des städtischen Spitalskonzerns) eine offene Flanke geschlossen hat. Das sollte sich auf die Stimmung bei der Klubtagung ebenso positiv auswirken wie die jüngste Besänftigung der Gewerkschaft. Schließlich wurde die KAV-Ausgliederung, die von der Gewerkschaft erbittert bekämpft wird, de facto auf Eis gelegt.

Warum beides für Häupl essenziell war? Die Gewerkschaft stellt mit etwa 150 Delegierten dann am Parteitag fast 20 Prozent der stimmberechtigten Delegierten. Sie ist also ein zentraler Machtfaktor in der Partei und entsprechend auch bei der Klubtagung vertreten. Die neue Struktur des KAV soll nun am Donnerstag präsentiert werden.

Während es bei der Klubklausur am Donnerstag (voraussichtlich) keinen Eklat geben wird, gilt das nicht für den Parteitag Ende April. Ein Signal: Häupl-Kritiker Christian Deutsch wurde im 23. Bezirk jüngst mit fast 98 Prozent als Vize-Parteichef bestätigt. Damit stellt sich der Flächenbezirk Liesing, der mit anderen Flächenbezirken eng kooperiert, voll hinter die Linie des Häupl-Kritikers. Und der forderte wiederholt eine Klärung der personellen und inhaltlichen Linie am Landesparteitag.

2. Häupl schlägt die Nationalratswahl für Kern und übergibt.

Das realistischste Szenario. Häupl ist der Kitt, der die Partei gerade noch irgendwie zusammenhält – als kleinster gemeinsamer Nenner. Deshalb wird kolportiert: Um offene Flügelkämpfe mitten in Kanzler Kerns Nationalratswahlkampf zu verhindern, hält der Wiener Bürgermeister die Partei so lange zusammen, bis diese Wahl geschlagen ist. Und regelt danach seine Nachfolge.

3. Streichungen am Parteitag beschädigen alle, es gibt keine Nachfolger.

Eher unwahrscheinlich. Eskaliert die Situation am Parteitag, könnten Spitzenfunktionäre von Häupl abwärts mit herben Stimmenstreichungen schwer beschädigt werden. Häupl müsste bei einem blamablen Ergebnis seinen Rückzug ankündigen, aussichtsreiche Kandidaten wie Wohnbaustadtrat Michael Ludwig könnten durchaus beschädigt werden. Das könnte der Moment sein, in dem eine Alternative notwendig wird. Die ist allerdings nirgendwo zu sehen. Andreas Schieder, Klubchef des Kanzlers im Parlament, werden starke Ambitionen auf die Häupl-Nachfolge nachgesagt. Nur: Er polarisiert sehr stark, nachdem seine Partnerin die umstrittene Ex-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ist. Ob er mehrheitsfähig ist, ist äußerst fraglich.

Nationalratspräsidentin Doris Bures gilt ebenfalls als zu polarisierend und nicht mehrheitsfähig. Umweltstadträtin Ulli Sima wird immer wieder als Kompromisskandidatin gehandelt. Das ist aber ebenso unrealistisch, nachdem die ehemalige Grün-Aktivistin in der SPÖ keine Hausmacht besitzt.

4. Häupl tritt bei der Wien-Wahl 2020 wieder an.

Völlig unrealistisch. Wenn die Gräben zu tief sind, soll Häupl eine Kandidatur bei der nächsten Wien-Wahl im Jahr 2020 überlegen, um als Kompromisskandidat ein Implodieren seiner SPÖ im Flügelkampf zu verhindern, ist im Rathaus zu hören. Dieses Szenario gilt allerdings als völlig unrealistisch – Häupl wäre dann 71 Jahre alt, eine derartige Ankündigung wird die Kritiker nicht zum Verstummen bringen.

5. Friedenspakt oder Kampfabstimmung am Parteitag

Durchaus realistisch. Derzeit versucht Häupl dem Vernehmen nach, alle Fraktionen für einen Nicht-Angriffspakt am Parteitag zu gewinnen – mit der Warnung vor Szenario 3, das alle beschädigt. Immerhin versuchen (dem Vernehmen nach) einige Fraktionen bereits Streichungen für Vertreter der Gegenseite zu organisieren. Beispielsweise wird kolportiert, dass Vertreterinnen und Vertretern aus dem linken Innenstadt-Flügel gezielt Streichungen gegen Michael Ludwig organisieren wollen, weil er derzeit die besten Chancen auf die Häupl-Nachfolge hat.

Damit haben alle Szenarien eine grundlegende Gemeinsamkeit: Ohne eine Perspektive, wie es mit der Partei weiter geht, geht der Flügelkampf weiter.