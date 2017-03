Textversion

22.03.2017 | 14:22 | (DiePresse.com)

Ein 58-jähriger Slowake, der zuletzt als Obdachloser in Wien wohnte, wurde tot in einer Mülllieferung in Graz gefunden. Er dürfte gewaltsam zu Tode gekommen sein.

Die Leiche es 58-jährigen Slowaken, ein Obdachloser aus Wien, ist Mittwochfrüh in einem Müllentsorgungsbetrieb in Graz entdeckt worden. Der Tote lag in einer Abfall-Lieferung aus der Bundeshauptstadt. Die Obduktion ergab Hinweise auf eine massive Gewalteinwirkung auf den Kopf, die dem Opfer noch zu Lebzeiten zugefügt worden sein dürfte, hieß es seitens der Polizei.

Die Leiche war gegen 3.00 Uhr mit einer Plastikmüll-Lieferung aus Wien in Graz in der Puchstraße angekommen und von den Arbeitern in der Abfallanlage entdeckt worden. Rasch lag der Verdacht nahe, dass es möglicherweise kein natürlicher Tod war, denn am Kopf des Toten waren Verletzungen zu erkennen. Eine Obduktion wurde von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet. Tatsächlich ergab diese, dass es eine Fremdeinwirkung gegeben hatte. Außerdem wurde die Identität des Mannes bestätigt.

Da der Tatort offensichtlich in Wien liegt, übernimmt das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen.