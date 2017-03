Textversion

24.03.2017 | 10:17 | (DiePresse.com)

20-bis 34-jährige Österreicher fahren seltener mit dem Fahrrad als Senioren und Kinder. Im Schnitt legt jeder Österreicher 280 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad zurück.

1,9 Milliarden Kilometer legen die Österreicher zusammengerechnet jedes Jahr auf ihren Fahrrädern zurück. Das entspricht, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vorrechnet, einer Distanz von sechs Mal zur Sonne und wieder zurück. Damit würden rund 320.000 Tonnen klimaschädliches CO2 im Vergleich zur selben Entfernung mit dem Auto eingespart.

Pro Österreicher sind das im Schnitt rund 280 Kilometer, die jedes Jahr mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Überraschenderweise wird das Fahrrad von jungen Erwachsenen am wenigsten genutzt: 20- bis 34-Jährige erledigen nur vier Prozent ihrer Alltagswege per Fahrrad. Bei Kindern (sechs bis vierzehn Jahre) sind es etwa zehn Prozent der Alltagswege, auch Senioren über 65 Jahren erledigen immerhin acht Prozent ihrer Alltagswege mit dem Fahrrad.

Ausbau der Radwege gefordert

Ob jemand sein Rad häufig oder selten nutzt, hat übrigens der VCÖ-Studie zufolge wenig der wirtschaftlichen Situation zu tun: Bei hohem Haushaltseinkommen beträgt der Radverkehrsanteil sieben Prozent, bei niedrigem Einkommen sechs Prozent.

Der VCÖ erhebt nun in einer Befragung, wie zufrieden die Radfahrer mit der Verkehrssituation in ihrem Ort sind und welche Verbesserungen sie sich wünschen. Radfahrer können online unter www.vcoe.at die Bedingungen zum Radfahren in ihrem Ort beurteilen.

Der VCÖ fordert zu dem den Ausbau der Radinfrastruktur: "Leider ist in Österreich vielerorts die Infrastruktur für den Radverkehr mangelhaft. So fehlt es immer wieder an sicheren Radverbindungen von Siedlungen zum nächstgelegenen Ort. In den Ballungsräumen fehlt es an direkten Radschnellverbindungen, die es international in immer mehr Großstadtregionen gibt. Und in Städten kann mit Verkehrsberuhigung und mehr Platz auf der Fahrbahn mehr Menschen das Radfahren ermöglicht werden", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.