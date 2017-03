Textversion

Bei einem Kindergeburtstag in Gmunden haben sich am Sonntagabend die erwachsenen Gäste nach reichlichem Zuspruch zu alkoholischen Getränken eine handfeste Schlägerei geliefert. Als die Polizei eintraf, wälzten sich der 25-jährige Gastgeber und ein 36-Jähriger am Boden, berichtete die Exekutive am Montag von dem ungewöhnlichen Einsatz.

Am Nachmittag hatte der 25-Jährige den fünften Geburtstag seiner Tochter gefeiert und dazu auch etliche seiner eigenen Freunde eingeladen. Gegen 21.15 Uhr kam es zwischen mehreren Gästen zu einem Streit. Laut Polizei stammen sie aus verschiedenen Teilen Ex-Jugoslawiens, was zu Meinungsverschiedenheiten und Beleidigungen geführt haben dürfte, bis der 25-Jährige, der 36-Jährige und ein 30-Jähriger schließlich die Fäuste sprechen ließen.

Als die Polizei kam, prügelten sich zwei Männer immer noch auf dem Parkplatz. Die Beamten wollten die Personalien der Streithähne aufnehmen, dabei kam es erneut zu Streit, in dessen Verlauf der 36-Jährige seiner 34-jährigen Frau mit der Hand ins Gesicht schlug. Die drei Männer wurden leicht verletzt. Der 36-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, später aber wieder freigelassen. Alle wurden angezeigt. Die Frau überstand die Attacke ihres Mannes unversehrt. Ob zum Zeitpunkt der Prügelei noch Kinder anwesend waren, war nicht bekannt.