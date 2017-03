Textversion

27.03.2017 | 18:11 | Von Andreas Wetz (Die Presse)

Zu Neujahr verhinderte eine Bürgerinitiative ein 14-Hektar-Glashaus. Hans Niessl hatte zuvor für das 29-Mio.-Euro-Projekt geworben. Nun bekamen die Initiatoren Behördenbriefe.

Eisenstadt/Frauenkirchen. „Wir nähern uns türkischen Zuständen.“ Starwinzer Josef Umathum aus dem burgenländischen Frauenkirchen weiß, wie man Geschichten so erzählt, dass man hinhört. Angesprochen auf einen Brief, den ihm am Montag die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See geschickt hat, sagt er: „Erdoğan lässt grüßen.“

Der Adressat der Kritik ist SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl. Der nämlich unterstützte bis zuletzt die Errichtung einer neuen Agrarfabrik in Form eines 14 Hektar großen Glashauses in Frauenkirchen. Wegen des Drucks einer von Umathum angeführten Bürgerinitiative zog sich der Bauwerber, Großbauer Werner Perlinger, schließlich vom 29-Mio.-Euro-Projekt zurück. Der Brief der BH Neusiedl sei – gewissermaßen – Niessls Rache am eigenen, aufmüpfigen Volk, so der Winzer.

Auch wenn Niessls Büro einen Zusammenhang bestreitet, so ist der Verdacht nicht unbegründet. Denn neben Umathum bekamen noch wenigstens zwei weitere Mitglieder der Bürgerinitiative Post.

MfG, für den Landeshauptmann

Während der Weinbauer illegal im Grünland gebaut haben soll, stellt das Amt der Burgenländischen Landesregierung Umathums Mitstreitern auf anderem Weg die Route ins Fenster. Die Frauenkirchener Apothekerin Karin Hild und der örtliche Zahnarzt Reinhard Bruck sollen „aufdringlich“ und „massiv“ bei Kunden bzw. Patienten dafür geworben haben, sich in eine Unterschriftenliste einzutragen, die schließlich eine Volksabstimmung zum geplanten Glashausbau erwirkte.

Beide bestreiten das, sprechen von „absurden Vorwürfen“. Dennoch wandte sich die Abteilung 6 der Landesregierung (Soziales und Gesundheit) mit dem Hinweis an Apotheker- und Zahnärztekammer, dass sich die Betroffenen doch bitte zu den erhobenen Vorwürfen äußern mögen. Es stelle sich die Frage, ob das – angeblich – von „vielen Bürgern“ vorgeworfene Verhalten nicht standesgemäße Wahlwerbung war. Gezeichnet sind beide Briefe mit:

„Mit freundlichen Grüßen! Für den Landeshauptmann: Die Abteilungsvorständin.“

Bei Umathum, der im Zuge einer öffentlichen Auseinandersetzung zum Glashaus im Rahmen einer Veranstaltung schon einmal verbal mit Niessl aneinandergeraten war, liegt die Sache etwas komplizierter. Ihm wirft die BH vor, auf dem Grundstück seines Wohnhauses mehrere Anlagen unerlaubt errichtet zu haben. Darunter einen Parkplatz, eine Mauer, einen Schafunterstand, einen Pool und und und. Weil naturschutzbehördliche Bewilligungen nachträglich nicht erteilt werden, solle er „den rechtmäßigen Zustand“ bis 5. Mai 2017 wieder herstellen, sprich alles abreißen.

„Hier geht es darum zu zeigen, welche Macht man als Landeshauptmann hat, und wer aufmüpfig wird, wird in seiner Existenz vernichtet“, glaubt Umathum. Er könne zwar nicht ausschließen, „dass der einen oder anderen Kleinigkeit“ auf seinem Grundstück tatsächlich die Bewilligung fehle, grundsätzlich sei jedoch alles so, wie es sich gehöre. Sein Architekt würde das bereits prüfen.

Dabei wird dieser vermutlich auch auf eine der „Presse“ vorliegende „Benützungsfreigabe“ stoßen, die der Bürgermeister von Frauenkirchen 1998 unter Berücksichtigung der „baubehördlichen Bewilligung“ Josef Umathum erteilt hat. Der Chef im Rathaus hieß damals: Hans Niessl.

Nicht zu klären war bis jetzt, welche nun bemängelten Zubauten davon umfasst sind. Aus dem Büro des Landeshauptmanns hieß es dazu: „Die genehmigten Bauvorhaben vor dem Jahr 2000 haben ihre Richtigkeit. Die Frage ist jedoch, was mit den unzähligen zusätzlichen Baumaßnahmen ist, die in den folgenden Jahren durchgeführt wurden. Es gibt in der Bauordnung strikte Vorgaben, die jeder einzuhalten hat. Da gibt es keine Ausnahmen.“