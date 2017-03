diepresse.com

Spaziergängerin steckte stundenlang mit Kopf in Felsspalte fest

28.03.2017 | 10:42 | (DiePresse.com)

Eine Frau stürzte in Steyr am Montagvormittag über eine Böschung und blieb in einer Felsspalte stecken. Sie wurde erst am Abend nahezu unverletzt gefunden.