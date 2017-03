diepresse.com

Wiens Immobilien für die EU-Behörde

Textversion

28.03.2017 | 14:40 | von Anna Thalhammer (DiePresse.com)

In den nächsten Wochen wird entschieden, in welcher Stadt die zweitgrößte EU-Behörde EMA angesiedelt werden soll. Wien bietet der EU nun verschiedene Immobilien an.