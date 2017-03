Textversion

29.03.2017 | 12:51 | (DiePresse.com)

Deckelungen bei der Bezahlung von Computertomographie- und Magnetresonanz-Untersuchungen durch die Kassen werden aufgehoben. Privatpatienten dürfen künftig nicht mehr vorgereiht werden.

Das lange Warten auf Computertomographie- und Magnetresonanz-Untersuchungen soll bis Jahresende vorbei sein. Darauf haben sich Wirtschaftskammer und Sozialversicherung nach langen Verhandlungen geeinigt. Deckelungen bei der Bezahlung durch die Kassen werden zu diesem Zweck aufgehoben. Privatpatienten dürfen künftig nicht mehr vorgereiht werden.

Konkret will man allen Patienten ab 2018 einen MR-Untersuchungstermin innerhalb von 20 und einen CT-Termin innerhalb von zehn Arbeitstagen anbieten. Medizinisch dringende Fälle sollen noch schneller an die Reihe kommen, je nach Dringlichkeit jedenfalls innerhalb von fünf Arbeitstagen. Mit dieser Wartezeit läge Österreich dann europaweit an der Spitze, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz der Verhandler.

Lange Wartezeiten vor allem in Ostösterreich

Zuletzt waren die Wartezeiten vor allem in Ostösterreich bei sechs bis zehn Wochen gelegen. Als Grund nannten die Radiologieinstitute eine von den Kassen im Jahr 2009 eingezogene Obergrenze bei der Bezahlung. Für Unmut sorgte dabei, dass privat zahlende Patienten vorgezogen wurden.

Damit soll es nun vorbei sein, wurde vereinbart. Die CT- und MR-Institute verpflichten sich auch, durch Überstunden den derzeitigen Rückstau abzubauen. Die Mehrkosten werden gemeinsam geschultert: Die Institute gewähren 2017 und 2018 einen Rabatt auf die gültigen Untersuchungstarife und übernehmen damit circa ein Drittel des erwarteten Mehraufwandes. Ab 2019 soll dann ein neuer Gesamtvertrag gelten, der aber noch ausverhandelt werden muss.

Mehrkosten in Millionenhöhe

Wie hoch die Mehrkosten für die Kassen durch die Einigung ausfallen werden, kann derzeit nur geschätzt werden. Bernhard Wurzer, Generaldirektor-Stellvertreter des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, ging bei der Pressekonferenz von circa vier bis sechs Mio. Euro jährlich bei MRT-Untersuchungen aus. Derzeit zahlen die Gebietskrankenkassen hier 82,7 Mio. Euro pro Jahr.

Seitens der Institute rechnet man mit einem Beitrag von sechs Mio. Euro für 2017 und 2018, den man durch den vereinbarten Rabatt leiste, sagte Julian Hadschieff, Obmann des Fachverbands der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer. Derzeit finden jährlich rund 650.000 bis 660.000 MRT-Untersuchungen auf Kassenkosten statt (davon GKKs: 520.000), die CTs kommen auf ein Viertel davon.

Künftig sollen die Wartezeiten in den einzelnen Instituten auch transparenter werden. Vereinbart ist die Offenlegung auf den Websites der Betreiber, so Albert Maringer, Obmann der GKK in Oberösterreich. Radiologie-Fachgruppenobmann Manfred Baldt versprach, dass dies bis 1. Juli erfolgen werde.

Freude bei Verhandlern

Bei den Verhandlern herrschte angesichts der Einigung Freude vor. Hadschieff sprach von einem "sehr guten Tag für unsere Patienten", Maringer sah eine europaweit einzigartige Lösung. Baldt stellte eine Rückkehr zum Zustand vor 2009 in Aussicht, und Wurzer freute sich, dass sich die Sozialversicherung gemeinsam mit ihren Vertragspartnern handlungs- und paktfähig gezeigt habe.

Genau dies stand nämlich infrage. Schon die kürzlich verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ), aber auch ihre Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner hatten angesichts der lange verfahrenen Situation zwischen den Vertragspartnern mit einer gesetzlichen Regelung gedroht. Zuletzt hatte die Ressortchefin maximal vier Wochen Wartezeit verlangt, in akuten Fällen noch weniger.