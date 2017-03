Textversion

29.03.2017 | 17:16 | von Andreas Wetz (DiePresse.com)

Die Caritas weist den Vorwurf zurück, dass in Traiskirchen Tonnen von Spenden entsorgt wurden. Die Statistik und ein UNHCR-Bericht widersprechen dem allerdings.

Wien. Wurden im Krisensommer 2015 im Flüchtlingslager Traiskirchen Tonnen von Sachspenden im Müll entsorgt, weil der von NGOs behauptete Mangel an Kleidung, Nahrung und mehr so nie bestanden hat?



Während der Ende März in Pension gehende Leiter des Lagers, Franz Schabhüttl, das in seinem aktuellen Buch behauptet, widerspricht Wiens Caritas dieser Darstellung. Der „Presse“ liegt dazu Hintergrundmaterial vor: eine Faktensuche.



„Es wurden keine Spenden entsorgt, es wurde Müll entsorgt“, sagte Caritas Wien-Geschäftsführer Klaus Schwertner in der ZiB24. Und weiter: „Weil Leute bei Regen, bei Wind unter freiem Himmel übernachten mussten, war es natürlich auch so, dass diese Menschen ihre Kleidung, ihre Schlafsäcke nicht waschen konnten, es keine Waschmöglichkeit gab und diese Dinge dann entsorgt wurden.“

UNHCR: „Wäscherei zur Verfügung“

Eine Erklärung, der nicht nur Schabhüttl nicht folgen will. In einem bisher unveröffentlichten Bericht einer 14-köpfigen Delegation bestehend aus Vertretern des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) und des Österreichischen Roten Kreuzes steht auf Seite 27: „Zur Reinigung der eigenen Wäsche steht die Wäscherei zur Verfügung. Es ist dort möglich, wochentags täglich seine Wäsche am Morgen abzugeben und ab Mittag gewaschen, getrocknet sowie gefaltet wieder abzuholen.“ Die Mitarbeiter dort – darunter auch Flüchtlinge – hätten die vorhandenen Kapazitäten als „ausreichend“ beschrieben. Und weiter: „Es müsse niemand abgewiesen werden.“ Zusätzlich zu diesem Service stünden Waschmaschinen zur Selbstbedienung zur Verfügung. Einen Grund, schmutzige Kleidung zu entsorgen anstatt zu waschen, gab es demnach nicht.

Bis zum Sommer 2015 galt die Faustregel, dass pro 1000 Bewohner monatlich etwa 10 Tonnen Müll anfielen. Das änderte sich mit dem Spendenaufruf der Caritas (und andere Organisationen) Anfang Juli. Bereits in diesem Monat stieg der Wert auf 21, im August auf 36 und im September auf 44 Tonnen pro 1000 Bewohner (siehe auch Grafik).

Ohne Dach über dem Kopf waren damals Lagerbewohner nur mehr vereinzelt. Im Schnitt lebten im September dort 3293 Personen. Die Zahl der überdachten Betten (feste Unterkünfte, Gruppenzelte, Ausweichquartier Sicherheitsakademie) betrug 3408.

Ministerium sollte für Spenden bezahlen

Dokumente, die der „Presse“ vorliegen, werfen auch die Frage auf, ob die Wiener Caritas aus dem offenbar überschüssigen Spendenaufkommen finanziell profitieren wollte. Die Organisation hatte zuvor vom Innenministerium und dessen Partnerfirma ORS in Traiskirchen eine Halle zur Verfügung gestellt bekommen, damit die Spenden nicht ungeordnet auf der Straße verteilt werden. Die Caritas sollte für die kostenlose Nutzung der Halle einen Entwurf für einen Nutzungsvertrag vorlegen. Dessen Inhalt sorgte jedoch bei den Adressaten für Empörung. Unter Punkt IV, Entgelt, steht: „Die Auftraggeberin verpflichtet sich zur Zahlung einer monatlichen Entschädigung an den Auftragnehmer in Höhe von EUR 15.000.“ ORS und Innenministerium sollten für die Spendenaktion der Caritas also bezahlen. Der Vertrag wurde nie unterschrieben. Warum die Wiener Caritas für die selbst verursachte Spendenwelle „Entschädigung“ wollte?



Ein Sprecher stellt das heute so dar. „Das Innenministerium kommunizierte zu diesem Zeitpunkt einen Bedarf an Rucksäcken und Taschen, an Kinder- und an Übergangskleidung. Vor diesem Hintergrund ist auch der Auftrag des Innenministeriums zu sehen, demzufolge die Caritas Sachspenden in der besagten Lagerhalle zentral annehmen und sortieren sollte. Die im Vertragsentwurf genannte Summe deckt den Sach- und Personalaufwand vor Ort ab.“



Eine Darstellung, die das Innenministerium jedoch bestreitet. „Diese Information ist für uns nicht nachvollziehbar“, heißt es dort. „Vielmehr gab es einen selbstständigen, und nicht vom Innenministerium initiierten Spendenaufruf der Caritas.“