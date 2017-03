Textversion

Die Ursache für den Großbrand in einer Wohnhausanlage im Bezirk Amstetten ist geklärt. Ein Mieter entsorgte am Vorabend brennendes Fotopapier.

Die Ursache für einen Großbrand in einer Wohnhausanlage in Haag im Bezirk Amstetten ist geklärt. Das Feuer vom vergangenen Dienstag wurde durch brennendes Fotopapier ausgelöst, das ein Mieter auf der Loggia in einem Blumenkisterl entsorgt hatte. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Der 33-Jährige werde bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt.

Der Mieter gab demnach zu, dass beim Kochen Fotopapier in Brand geraten sei und er dieses in einem Blumenkästchen auf der Loggia abbrennen lassen wollte. In der Erde des Blumenkistchens entstand ein Glimmbrand, der dann über die Fassade auf den Dachstuhl übergriff. Schon in der Nacht dürfte der Mieter, der Nichtraucher ist, Brandgeruch wahrgenommen haben. Er bedachte aber nicht, dass es an ihm liegen könnte und schloss er das Balkonfenster.

Aufgrund des Feuers mussten 27 Wohnungen evakuiert werden, ein Mann wurde ins Spital gebracht. Mehrere Wohnungen wurden stark beschädigt, für die Betroffenen wurden Ersatzunterkünfte organisiert. Mehr als 200 Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Neun Wohnungen wurden durch den Brand unbenützbar.