diepresse.com

Bezirk Baden: Mann stirbt beim Grillen in Wohnung

Textversion

02.04.2017 | 10:56 | (DiePresse.com)

Der 34-Jährige heizte in seiner Wohnung in Trumau einen Kohlengriller an. Er starb vermutlich an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung.