03.04.2017 | 08:21 | (DiePresse.com)

Der Mann war am Samstagnachmittag von der Emberger Alm im Drautal gestartet. Als er nicht am Landeplatz eintraf, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet.

Ein seit Samstag vermisster Hängegleiter-Pilot aus Deutschland ist am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der 54-Jährige im Gemeindegebiet von Kleblach-Lind im Bezirk Spittal abgestürzt, nach dem Aufprall auf einem Bergrücken rutschte er noch etwa 100 Meter über steiles Gelände ab.

Der Mann war am Samstagnachmittag von der Emberger Alm im Drautal gestartet. Als er nicht wie vereinbart am Landeplatz in Greifenburg eintraf, schlug ein Flugkollege Alarm. Eine großangelegte Suchaktion mit zwei Hubschraubern und Alpinpolizisten war die Folge, für den Deutschen kam aber jede Hilfe zu spät.