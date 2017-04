Textversion

Die junge Frau soll zwei Tage zuvor zusammen mit ihrem Ex-Freund Drogen konsumiert haben. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Eine 26 Jahre alte Studentin ist am Montag am Vormittag tot in einer Wohnung in der Innenstadt von Graz gefunden worden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die genaue Todesursache soll noch durch eine Obduktion geklärt werden, aber die junge Frau soll zwei Tage zuvor zusammen mit ihrem Ex-Freund Drogen konsumiert haben.

Der Tod der Grazerin war der Polizei durch ihren früheren Freund (42) gegen 8.15 Uhr gemeldet worden, der mit ihr zusammen in der Wohnung wohnte, die seiner Mutter gehört. "Theoretisch könnte der Tod auch bereits am Sonntag eingetreten sein", sagte ein Ermittler. Am Montag sei allerdings kein Obduktionsergebnis mehr zu erwarten. Polizeilich ist die Frau bisher noch nicht aufgefallen.