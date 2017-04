diepresse.com

Bub springt aus brennender Wohnung im zweiten Stock

04.04.2017 | 10:39 | (DiePresse.com)

Der Elfjährige sprang in Linz aus dem Fenster seines Zimmers, in dem ein Feuer ausgebrochen war, verletzte sich dabei am Arm und holte Hilfe. Sein Vater rettete schließlich weitere vier Menschen aus der Wohnung.