04.04.2017 | 17:44 | (DiePresse.com)

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwei Zuchtrüden im Bezirk Linz-Land vergiftet.

Zwei Hunde sind in der Nacht auf Sonntag in Kematen an der Krems im Bezirk Linz-Land verendet, nachdem sie von einem vorerst unbekannten Täter vergiftet worden sein dürften. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich gab den Schaden für den Besitzer in einer Presseaussendung am Dienstag mit mehreren Zehntausend Euro an, weil es sich bei den getöteten Tieren um Zuchtrüden handelte.

Ein Hund verendete durch akutes Nierenversagen - möglicherweise durch ein Frostschutzmittel. Die Todesursache beim zweiten Tier war am Dienstag noch unbekannt.