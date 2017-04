Textversion

09.04.2017 | 13:43 | Norbert Rief (DiePresse.com)

Das Wolfsrudel in Allentsteig bekommt Nachwuchs, der Wolf wird sich in Österreich ausbreiten. Das wirft viele Fragen auf – bis hin zu der, ob man ihn überhaupt hier haben will.

Der Wolf, sagt Christian Kubitschka, als er frühmorgens über den Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel fährt, sei ja eigentlich ein scheues Wesen. „Er fürchtet sich, aber bei uns kennt er die Menschen nicht als Gefahr.“ Und deshalb ist er auch ein wenig neugierig. Wie der Wolf, der Sekunden später vielleicht 50 Meter voraus mitten auf der Schotterstraße steht. Als er den Pick-up sieht, läuft er nach rechts davon, bleibt nach etwa 70 Metern stehen, blickt noch einmal kurz Richtung Auto und verschwindet dann im Wald.

„Das war ein Lottosechser“, wird Christian Eder später sagen. Er leitet das Referat Ökologie und Jagd beim Truppenübungsplatz im nördlichen Niederösterreich und hat in seinen zwölf Jahren nur ein einziges Mal einen Wolf gesehen. Er kennt sie vor allem von DNA-Proben, die er akribisch sammelt, und mit denen man im vergangenen Jahr die Geburt von fünf Jungwölfe nachweisen konnte. Und das ist eine ziemlich Sensation für Österreich: Sie sind die ersten heimisch geborenen Wölfe seit etwa 150 Jahren, als das letzte Tier erlegt wurde.

Damit ist auch klar: Der Wolf ist endgültig zurück – und er wird sich in Österreich wieder ausbreiten. Die Fähe ist nämlich erneut trächtig (die zwei Alttiere sind aus dem Norden Europas zugewandert), vermutlich Ende April wird sie Junge bekommen. Dann werden sich die fünf jetzt ungefähr elf Monate alten Wölfe ihr eigenes Revier suchen müssen und mit großer Wahrscheinlichkeit den geschützten Raum des Truppenübungsplatzes verlassen.

Wolf ist zurück

Und das wirft etliche Fragen auf. Denn so groß die Freude bei vielen über die Rückkehr des Wolfes ist, so groß ist auch die Sorge. Eine Gutsverwaltung in Salzburg verlor 2015 wegen eines durchziehenden Wolfs nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte seiner Schafe, Jäger klagen über scheues Wild, Abschussvorgaben der Behörden seien nur noch schwer zu erfüllen. Am Ende stellt sich die recht banale Frage: Wird man in Österreich lernen, mit dem Wolf zu leben – mit allen durchaus großen Herausforderungen und notwendigen Anpassungen – oder wird man ihn erneut ausrotten, illegal abgeschossen von jenen, die ihn nicht in ihrem Revier oder ihrer Landwirtschaft dulden wollen? „Natürlich verändert der Wolf alles“, sagt Kubitschka. Er leitet die Abteilung Nachhaltigkeit und Raumnutzung beim Truppenübungsplatz und wurde unbeabsichtigt zum Experten, als Ende Juni 2015 der erste Wolf auf dem 15.500 Hektar großen Heeresareal nachgewiesen wurde. Im vergangenen Juli sichtete man die Jungwölfe und seither ist Österreichs erstes und einziges Wolfsrudel ein Medienstar - und mit ihm Kubitschka.

Muffelwild ist verschwunden

Die Auswirkungen der sieben Wölfe in diesen knappen zwei Jahren sind mannigfaltig. Zum Beispiel auf das Muffelwild – das gibt es nämlich nicht mehr. 400 Stück hatte man laut Bundesheer, die Wölfe haben etwa 300 bis 400 gefressen. „Wir sehen Muffeln nur noch vereinzelt.“ Jetzt trifft es das Rotwild. Die Wölfe machten massiv Jagd auf die Kälber. Die Folge sieht man bei der morgendlichen Ausfahrt: „Früher hatten wir hier Hirschrudel mit 100, 200 Stück.“ Jetzt sehen wir eines, das sofort in den Wald flüchtet.

„Das Wild ist scheuer geworden“, erklärt Kubitschka. „Es hält sich mehr in den Wäldern auf, nicht mehr auf den freien Flächen, wo der Wolf jagt.“ Das führt zu mehr Waldschäden und Verbiss. Die Heeresförster und -jäger haben ausgerechnet, was die Wölfe ursächlich an Kosten verursachen: „Etwa 60.000 Euro pro Jahr.“ Die Summe ergibt sich einerseits aus dem gerissenen Wild – für heuer haben die Experten einen Nahrungsbedarf des Wolfsrudels (inklusive angenommener fünf neuer Jungtiere) von 13,5 Tonnen Wildfleisch errechnet. Ginge das als Wildbret in den Verkauf, könnte man ungefähr 40.000 Euro erlösen. Weitere 20.000 Euro kommen vom Verlust des Muffelwilds: den Abschuss der männlichen Tiere hat man früher an Jäger verkauft. Christian Kubitschka und Christian Eder erzählen diese Fakten völlig neutral. Sie beziehen nicht Stellung, weder für noch gegen den Wolf. Die Folgen konnte man in Allentsteig deshalb nüchtern analysieren, weil die Waldbewirtschaftung und das Wildmanagement keine Rolle spielen – es geht in erster Linie um den Heeresbetrieb.

Emotionaler waren die Debatten über den Wolf heuer Anfang März bei der 23. Jägertagung in Schladming. Ein Verwalter des Guts Fischhorn in Bruck an der Glocknerstraße berichtete von massiven Folgen für eine Schafherde, die auf eine Alm um das Imbachhorn aufgetrieben wurde. Im Juli 2015 gab es erste Hinweise auf einen Wolf oder auf einen wildernden Hund, im September 2015 wird laut Verwalter die Anwesenheit eines Wolfs mit Hilfe von Wildkameras eindeutig nachgewiesen.

127 aufgetriebene Schafe, 68 tot

Die Bilanz des Sommers: „Von 127 aufgetriebenen Schafen waren 68 tot oder werden vermisst“ (einige starben bei Abstürzen, vermutlich auf der Flucht). Zwar gab es eine Entschädigung von der Salzburger Landesregierung, dennoch habe man als Konsequenz im vergangenen Jahr keine Schafe mehr auf die Alm aufgetrieben.

„Wenn der Wolf da ist, kann man natürlich Schafe und Rinder nicht so auf der Alm halten, wie früher“, meint Georg Rauer vom Institut für Wildtierkunde und Ökologie. Rauer ist Österreichs offizieller Wolfsbeauftragter. Er hat in den vergangenen Jahren detailliert die Wolfssichtungen in Österreich untersucht und zwischen 2009 und 2016 anhand von DNA-Proben jährlich zwischen zwei und sieben Wölfe nachgewiesen (viele hielten sich nur kurz in Österreich auf). Von 23 Wölfen, bei denen die Geschlechtsbestimmung gelungen ist, waren 18 männlich und fünf weiblich. Bereits 2012 hat Rauer eine 26 Seiten umfassende Empfehlung zum „Wolfsmanagement in Österreich“ erstellt. Jetzt wird das Papier aktuell, weil „in den kommenden Jahren mehr Wölfe nach Österreich kommen werden“. Seine Empfehlungen für die Bauern: man müsse stark auf Prävention setzen – etwa durch Hirten oder Elektrozäune –, es dürfe erst gar nicht zu Attacken von Wölfen auf Nutztiere kommen.

In der Schweiz setzt man als Reaktion auf die Wölfe auf Hirten, die von der öffentlichen Hand finanziell gefördert werden. Seither ist die Zahl an verunglückten Almtieren insgesamt zurückgegangen, weil sie besser bewacht werden. Den Wölfe selbst fallen laut Statistiken pro Jahr etwa 200 Schafe zum Opfer.

"Lächerliche Diskussion"

Für solche Fälle müsse es Entschädigung für die Bauern geben, in Österreich durch die zuständigen Bundesländer, meint Rauer. Es gebe freilich auch die Überlegung von manchen, die Alpen überhaupt Wolf-frei zu halten. „Die rechtliche Situation ist diesbezüglich klar“, sagt der Wissenschaftler. „Der Wolf ist geschützt. Punkt.“

Kurt Kotrschal findet diesbezügliche Diskussionen „schlicht lächerlich“. Der Verhaltensbiologe an der Universität Wien und Mitgründer des Wolfsforschungszentrums in Ernstbrunn verweist auf Afrika: „Wir erwarten uns, dass die Einheimischen dort die Elefanten und Löwen schützen, obwohl jedes Jahr viele von ihnen von Elefanten zu Tode getrampelt oder von Löwen getötet werden. Und wir machen so ein Theater wegen ein paar Wölfen.“

In der Schweiz gebe es fünf, in Deutschland sogar 50 Wolfsrudel. „Das Zusammenleben funktioniert, wenn man sich auf die Anwesenheit des Wolfs einstellt.“ Es werde – „überhaupt keine Frage“ – Konflikte geben. Notfalls, sagt Klaus Hackländer Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft in Wien, werde man den Wolf erlegen müssen. „Man wird den Wolf sicher auch erziehen müssen“, erklärt Hackländer. „Wird er zu zutraulich, weil er den Menschen nicht mit Gefahr verbindet, wird man etwas dagegen tun müssen.“

Sogar Kotrschal sieht darin kein Problem. „Manche Tiere wird man wahrscheinlich entnehmen müssen.“ In Deutschland habe man jüngst zwei Wölfe „entnommen“ – also getötet –, weil sie keine Scheu vor den Menschen hatten. Normalerweise sieht man die Tiere sehr selten. „Ein Eingreifen steht in solchen Fällen außer Frage, die Wölfe sind ja auch nicht mehr vom Aussterben bedroht.“ Mit solchen Maßnahmen würde man auch die Akzeptanz der Wölfe bei der Bevölkerung erhöhen.

Dass in der Vergangenheit bereits manche Jäger in Österreich Wölfe illegal „entnommen“ haben, ist ein offenes Geheimnis. So hielten sich beispielsweise neun Wölfe länger als sechs Monate in einem Gebiet in Österreich auf, dann verschwanden sie auf einmal. Was passiert ist, wurde nie geklärt. Rauer stellt in einem Bericht nur folgendes fest: „Es gibt keine dokumentierten Fälle, dass Wölfe, die sich in einem Gebiet für längere Zeit niedergelassen hatten, wieder weitergezogen wären.“

Die drei S

Kotrschal meint, dass den Jungwölfen von Allentsteig ein ähnliches Schicksal drohen könnte, wenn sie den Truppenübungsplatz wegen des neuen Nachwuchses verlassen müssen. „Dann werden sie verschwinden.“ Weitergezogen, wie das manche umschreiben. Oder es passieren „die drei S“, wie Kotrschal sagt: „Schießen, schaufeln, schweigen.“ Ein Wolf bringt ein Jagdrevier natürlich nachhaltig durcheinander. Er hat schnell die Futterplätze für das Wild ausfindig gemacht und auch die Ansitze, bei denen die Jäger auf Hirsche, Wildschweine oder Rehe warten, und lauert dort. Damit kommt an diese angestammten Plätze kein Wild mehr. Generell wird das Wild in einer Wolfsgegend scheuer und damit schwerer zu jagen. Eine schwierige Situation für jemanden, der ein Revier verpachten oder einen Abschuss verkaufen will. Oder der die jährlichen Abschussvorgaben der Behörde erfüllen muss.

Wissenschaftler Hackländer sieht das freilich als Herausforderung für die Jägerschaft: „Auf dem Hochsitz auf Wild zu warten, wird nicht mehr gehen. Das Wild wird sich mehr im Wald verstecken.“ Der Jäger werde wieder auf die Pirsch gehen müssen – was junge Jäger durchaus interessant und fordernd finden würden. Alte Jäger weniger. Für das Naturerlebnis, meint Georg Rauer, werde der Wolf eine Bereicherung sein. „Für die jagdliche Bewirtschaftung ein noch schwer einschätzbarer Störfaktor.“ Christian Kubitschka meint, dass die öffentliche Hand vielleicht auch die Jägerschaft finanziell für die Anwesenheit des Wolfs entschädigen müsse. Für Wanderer und Bergsteiger wirft die Anwesenheit des Wolfs ebenfalls eine wesentliche Frage auf: Wie soll man sich verhalten, wenn man auf einen Wolf trifft? Kurt Kotrschal hat eine klare Empfehlung: „Man soll sich freuen.“