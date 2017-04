Textversion

09.04.2017 | 18:10 | (DiePresse.com)

Die Frau erlitt einen Stromschlag und musste von Ersthelfern reanimiert werden.

Eine Paragleiterin aus Deutschland ist am späten Sonntagvormittag in Hippach-Schwendberg (Bez. Schwarz) kurz nach dem Start gegen einer Stromleitung geflogen. Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei einen Stromschlag und musste von Ersthelfern reanimiert werden. Anschließend wurde sie vom Notarzthubschrauber mit Verletzungen und Verbrennungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht, so die Polizei.

Die Frau - deren Personaldaten noch nicht endgültig feststehen - ging gegen 11.20 Uhr vom Para- und Hängegleiterstartplatz "Perler" auf rund 1.150 Seehöhe in die Luft. Aus noch nicht geklärten Gründen flog sie unmittelbar nach dem Start dem Hang entlang, ehe sie nach rund 120 Metern mit der Stromleitung kollidierte. In weiterer Folge verhedderten sich die Leinen des Gleitschirmes in der Stromleitung, sodass die Hobbypilotin in einer Höhe von rund zwei Metern hängen blieb.

Mehrere Gleitschirmflieger, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten per Notruf die Rettungskräfte. Nachdem der Betreiber die Stromleitung vom Netz genommen hatte, konnten die Ersthelfer die Verunglückte noch vor dem Eintreffen des Notarztes und der Rettung aus dem Gurtzeug befreien und erfolgreich reanimieren. Schwendberg war für rund 45 Minuten ohne Strom.