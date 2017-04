Textversion

10.04.2017 | 13:06 | VON MANFRED SEEH (DiePresse.com)

Das Innenministerium baut in Wien die Einsatzzentrale für Krisen- und Katastrophenfälle stark aus. Andere Dienstellen müssen weichen - sie wandern in den 3. Bezirk.

Dem Innenministerium stehen weitreichende organisatorische, technische und räumliche Änderungen bevor: Die für den Krisen- und Katastrophenfall eingerichtete Einsatz- und Koordinationszentrale (EKC) wird massiv aufgerüstet. Die Zeit drängt.

Denn bis Mitte 2018, also bis Österreich die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, soll alles fertig sein. Für dieses Vorhaben werden demnächst 25 Planstellen ministeriumsintern ausgeschrieben – für Beamte, die sich künftig „hauptamtlich“ um Krisen bzw. Krisenmanagement kümmern sollen. Dies bestätigt Sektionschef Michael Kloibmüller der „Presse“. Um die Expansion der im Ressort bereits bestehenden, aber nicht mehr zeitgemäßen und vor allem viel zu kleinen Zentrale zu ermöglichen, muss Raum freigemacht werden.

Nicht nur das Aufstocken des Personals, auch die Technik, zum Beispiel der Einbau von Vidiwalls und Großbildschirmen braucht einigen Platz – Platz, den es derzeit noch nicht gibt. Auf den Monitoren kann künftig etwa ein Programm zur Berechnung von Fluchtrouten - Stichwort Banküberfall - entsprechende grafische Darstellungen liefern.

Vom Tsunami zum Wilderer von Annaberg

Die Einsatzzentrale wurde zuletzt vor allem 2015, 2016, während der Flüchtlingskrise praktisch täglich frequentiert. Bis zu 30 Personen waren anwesend, Behördenvertreter aus den Bundesländern waren via Videokonferenz zugeschaltet.

Beispiele für Großereignisse, die in den vergangenen Jahren in der Einsatzzentrale bzw. der Vorläufereinrichtung bearbeitet wurden: Der Tsunami vom Dezember 2004 und die Folgen für österreichische Urlauber (nach dieser Katastrophe entstand die Zentrale in ihrer heutigen Form); die schon erwähnte Flüchtlingskrise; die blutigen Ereignisse, die der sogenannte Wilderer von Annaberg verschuldet hatte - der von der Polizei gesuchte Jäger erschoss auf seiner Flucht drei Polizisten und einen Rotkreuz-Sanitäter; oder etwa - in jüngster Vergangenheit - der Fall des erst 17-jährigen Lorenz K., der als mutmaßlicher Planer eines Terroranschlags verhaftet worden war.

Die Besprechungen in der Zentrale werden üblicherweise nach "Lagen" eingeteilt. Die routinemäßig abgespulte Lage ist die Lage 3, das heißt, dass Vertreter von drei Ministerien, nämlich des Innen-, des Außen- und des Verteidigungsressorts, an der Sitzung teilnehmen. Weiters kennt die behördeninterne Klassifizierung die Lage 5 ("erhöhte Lage") und die Lage 7 ("große Lage").

Der Umzug als sensible Materie

Nun zu den räumlichen Gegebenheiten: Der Stammsitz des von ÖVP-Minister Wolfgang Sobotka geleiteten Ministeriums befindet sich bekanntlich im historischen Palais Modena in der Herrengasse 7 (1. Bezirk) und ist mit einem Neubau am Minoritenplatz verbunden. Ebendort, wo auch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler sein Büro hat, beginnt in den nächsten Wochen der Ausbau der Einsatzzentrale.

Mitte April geht es für die ersten Dienstellen, etwa die Wahlbehörde, mit der Übersiedlung los – eine sensible Angelegenheit, sehen doch (mögliche) Betroffene ihrer neuen Umgebung mit gemischten Gefühlen entgegen. Wieviele der ungefähr 900 direkt im Ministerium beschäftigten Mitarbeiter auf Wanderschaft gehen werden, lässt sich laut Kloibmüller noch nicht genau sagen, 50 Personen seien aber das Minimum, "eher mehr".

Bei der neuen Ressort-Außenstelle handelt sich um einen ausgedehnten, modernen Bürokomplex im 3. Bezirk, Modecenterstraße 22, in der Nähe der Gasometer. Dort ist bereits die Direktion des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) untergebracht. Auch andere zum Innenministerium gehörende Behörden sollen in den nächsten Monaten dorthin ziehen, „sodass dort ein BMI-Cluster entsteht“, erklärt Kloibmüller.

Vor allem im Bereich Asyl ist in den vergangenen Monaten einiges im Umbruch gewesen: Das BFA wurde um 800 Mitarbeiter aufgestockt, derzeit verfügt es über 1250 Bedienstete. 1400 sollen es noch werden. Es ist damit zu rechnen, dass bis 2018 auch (in Wien verstreute) Dienststellen aus diesem Bereich in die Modecenterstraße wandern. An der neuen Adresse sollen im Endausbau um die 200 Bedienstete arbeiten, die dem Innenressort unterstehen.