Textversion

11.04.2017 | 08:37 | (DiePresse.com)

Ein Wohnhaus in Winklern (Bezirk Spittal) ist in der Nacht auf Dienstag wegen eines Kellerbrandes evakuiert worden. Ein 44-jähriger Bewohner des Mehrparteienhauses hatte das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen, die Feuerwehr brachte alle neun Bewohner in Sicherheit, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Sechs Personen wurden nach der Erstversorgung wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Insgesamt standen 68 Feuerwehrleute im Einsatz, die Brandursache war vorerst unklar.