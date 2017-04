Textversion

14.04.2017 | 11:47 | (DiePresse.com)

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer wollte bei Gaishorn am See eigentlich nur eine Pause machen, als er vier junge Afghanen aus dem Laderaum klopfen hört.

In der Obersteiermark sind in der Nacht auf Karfreitag auf einem obersteirischen Autobahnparkplatz vier in einem türkischen Lkw versteckte Afghanen entdeckt worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Lenker des Schwerfahrzeugs hatte Klopfen aus dem Laderaum gehört und die Polizei gerufen. Die Männer stellten einen Asylantrag.

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte - aus Bulgarien kommend - seinen Sattelschlepper gegen 22.00 Uhr am Rastplatz Gaishorn am See an der Pyhrnautobahn (A9) abgestellt, um eine Pause zu machen. Da vernahm er Klopfgeräusche aus dem Anhänger.

Die Autobahninspektion Trieben ließ den Lkw vor Ort öffnen und fand im Inneren des Fahrzeuges vier junge Afghanen, drei davon jeweils 16 Jahre, einer 20 Jahre alt.