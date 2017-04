Textversion

14.04.2017 | 14:50 | (DiePresse.com)

In Oberösterreich wollten zwei Burschen den Fahrer eines Kleintransporters überreden, sie mitzunehmen. Es kam jedoch zum Streit, einer der Jugendlichen hielt sich an der Fahrertür fest, als der Kleintransporter losfuhr.

Ein 17-jähriger Autostopper ist Freitagfrüh in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) ums Leben gekommen, als er versuchte, von einem Kleintransporter mitgenommen zu werden. Mit einem 16-jährigen Freund hielt er das Auto an und wollte den Fahrer überreden, sie einsteigen zu lassen. Es kam zum Streit, der Teenager hielt sich an der Fahrertür fest, worauf der Lenker einfach losfuhr, so die Polizei Oberösterreicher.

Der genaue Unfallhergang war am Mittag noch nicht geklärt. Der Freund berichtete bei einer ersten Befragung, dass er dem Transporter nachgerannt sei, als er plötzlich "einen lauten Knall" gehört habe. Dann sah er seinen Kumpel schwer verletzt auf der Straße liegen, das Auto fuhr jedoch weiter. Die Rettung konnte den Burschen zwar am Unfallort reanimieren, er starb jedoch später im Spital. Der Kleintransporter mit Salzburger Kennzeichen wurde bereits ermittelt, der Lenker jedoch noch nicht gefunden, teilte die Polizei weiters mit. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Ried eine Obduktion angeordnet.