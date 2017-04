Textversion

21.04.2017 | 09:27 | (DiePresse.com)

Frostfrei blieben in der vergangenen Nacht nur der Donauraum und das östliche Flachland. Die Kältepole lagen in Tirol.

Wie angekündigt gab es in der Nacht auf Freitag verbreitet Frost. Für Rekorde war es zwar zu wolkig und zu windig, mit Tiefstwerten von oftmals unter minus 5 Grad war es aber dennoch sehr kalt für die Jahreszeit, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Die Kältepole Österreichs lagen dabei in Tirol: In Obergurgl und Galtür wurden in der Früh nur minus 12,9 Grad gemessen und auch in Seefeld war es mit minus 12,1 Grad nur wenig wärmer. Deutlich zweistellige Minusgrade gab es aber mit minus 12,8 Grad auch in Warth am Arlberg oder mit minus 10,4 Grad im Salzburger Obertauern. Die kälteste Messstation in ganz Österreich war wenig überraschend am 3.440 m hohen Brunnenkogel in Tirol, wo minus 21,1 Grad gemessen wurden.

In den Orten unter 1000 Metern Seehöhe war es mit minus 11,9 Grad im Tiroler Ehrwald am kältesten, gefolgt von minus 9,7 Grad in Achenkirch und minus 9,2 Grad in Hochfilzen. Aber auch im Südosten wurde es für die zweite Aprilhälfte außergewöhnlich kalt. Im steirischen Gleisdorf lag der Tiefstwert bei minus 4,6 Grad, in Füstenfeld bei minus 4,5 und in Güssing bei minus 4,2 Grad. Am Grazer Thalerhof wurden gar nur minus 5,5 Grad gemessen. "Das sind für diese Jahreszeit und ohne Schneedecke sehr beachtliche Frühtemperaturen", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung.

Mildester Tiefstwert: 3,1 Grad

Einige Regionen, etwa der niederösterreichische Donauraum, Wien und Teile des Wiener Beckens blieben knapp frostfrei. Am österreichweit mildesten war es mit einem Tiefstwert von 3,1 Grad jedenfalls in der Wiener Innenstadt.

Die Tiefstwerte von Freitag, 21. April nach Bundesland:

Vorarlberg:

minus 12,8 Grad, Warth am Arlberg

minus 8,1 Grad, Schoppernau

minus 7,2 Grad, Schröcken

Tirol:

minus 12,9 Grad, Galtür

minus 12,1 Grad, Seefeld

minus 11,9 Grad, Tannheim

Salzburg:

minus 10,4 Grad, Obertauern

minus 9,0 Grad, Saalbach

minus 6,8 Grad, Krimml

Kärnten:

minus 8,0 Grad, Weitensfeld

minus 7,5 Grad, Villachminus Südminus Fürnitz

minus 6,7 Grad, Hermagor

Steiermark:

minus 7,6 Grad, Seckau

minus 6,8 Grad, Zeltweg

minus 6,3 Grad, Mariazell

Burgenland:

minus 4,2 Grad, Güssing

minus 2,9 Grad, Kleinzicken

minus 2,7 Grad, Wörterberg

Oberösterreich:

minus 5,8 Grad, Summerau

minus 5,2 Grad, Windischgarsten

minus 4,5 Grad, Freistadt, Rohrbach, Kollerschlag

Niederösterreich:

minus 6,7 Grad, Semmering

minus 5,1 Grad, Lunz am See

minus 4,1 Grad, Mönichkirchen

Wien:

minus 1,9 Grad, Mariabrunn

minus 0,8 Grad, Jubiläumswarte

plus 0,6 Grad, Unterlaa

Bergstationen: