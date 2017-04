Textversion

24.04.2017 | 10:54 | (DiePresse.com)

Schon vier Mal hat es innerhalb eines Monats in einer Linzer Wohnanlage gebrannt. Zehn Autos und ein Motorrad wurden am Sonntag beschädigt, ein Mann verletzt.

Vier Mal innerhalb eines Monats hat es in einer Linzer Wohnanlage gebrannt. Am Sonntag schlug der Feuerteufel - Brandstiftung wird vermutet - zweimal zu: zuerst im Keller, Stunden später in der Tiefgarage. Laut Feuerwehr gab es dort drei Brandherde, die zu bekämpfen waren. Ein 60-Jähriger wurde verletzt, als er seinen Pkw aus der verrauchten Garage holte, teilte die Polizei OÖ am Montag mit.

Gegen 18.15 Uhr brannte es in einem Kellerabteil in Linz-Oedt. Dieses Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde dabei niemand. Gut drei Stunden später gab es neuerlich Alarm, weil es in der Tiefgarage der selben Wohnanlage brannte. Die Garage konnte aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr betreten werden. Ein Mann, der trotzdem noch sein Auto holte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und einen Schwächeanfall.

Die Feuerwehr wies Bewohner der umliegenden Gebäude an, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Der Bereich um die Tiefgarage wurde abgesperrt. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht, 33 Mann und acht Fahrzeuge standen im Einsatz. Zehn Autos und ein Motorrad sind beschädigt worden. Die Schadenshöhe steht laut Polizei vorerst nicht fest, die Ermittlungen laufen.