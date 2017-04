Textversion

24.04.2017 | 15:55 | (DiePresse.com)

Auf einem Internet-Video ist zu sehen, wie ein Maibaum-Stamm aus einem fahrenden Kleinbus heraus angesägt wird. Die Polizei geht der Sache nach.

Die "Tradition" des Maibaum-Stehlens hat am Wochenende seltsame Blüten getrieben: Im Internet kusiert ein Video, das im niederösterreichischen Weinviertel aufgenommen worden sein soll. Es zeigt, wie ein Maibaum-Transport während der Fahrt "überfallen" und der lange Stamm aus einem Fahrzeug heraus angesägt wird. Die handelnden jungen Männer werden angezeigt, hieß es seitens der niederösterreichischen Polizei. Es soll sich um einen 20- und einen 22-Jährigen handeln.

Das Video sorgte in den Sozialen Netzwerken für Aufregung. Darin ist zu sehen, wie der Stamm am Traktor und einem zum Nachläufer umgebauten Auto befestigt gewesen war, als sich - laut Medienberichten auf der Mistelbacher Umfahrung - ein Kleinbus dazwischen quetschte. Eine Seitentür wurde geöffnet und ein junger Mann setzte die Kettensäge am Stamm an. Der Lenker des hinteren Begleitfahrzeugs versuchte die Attacke durch "wildes Auslenken" zu verhindern. Schließlich brach der Maibaum in zwei Teile. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich sollten der Lenker und der "Akteur", der mit der Kettensäge ans Werk gegangen war, am Montagnachmittag einvernommen werden. Die Anzeige lautet auf Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Nötigung (der anderen Lenker) und Sachbeschädigung.