Land Tirol gibt Schneewarnung aus

25.04.2017 | 11:36 | (DiePresse.com)

Verkehrsteilnehmer werden in Tirol angesichts der erwarteten Schneefälle um "erhöhte Vorsicht gebeten". In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es bis in die Täler schneien.