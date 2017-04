diepresse.com

China, Wein und vier Medaillen

Textversion

26.04.2017 | 13:23 | (DiePresse.com)

Am Dienstag wurden die Rosthorn-Medaillen für besondere Verdienste in China-Österreich-Beziehungen vergeben – unter anderem an Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl.