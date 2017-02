Textversion

03.02.2017 | 12:49 | VON DIETMAR NEUWIRTH (DiePresse.com)

In Innsbruck und St. Pölten wird ein neuer Ortsbischof erwartet, für Salzburg ein Weihbischof. Von Fleißaufgaben, Querschüssen und politischer Intervention.

Die Tiroler Katholiken werden langsam ungemütlich. Ungeduldig sind sie jedenfalls. Seit knapp mehr als einem Jahr ist der Bischofssitz zu Innsbruck verwaist. Seit dem Jänner 2016, als Papst Franziskus den gebürtigen Oberösterreicher Manfred Scheuer als Ortsbischof von Innsbruck in die mehr als doppelt so viele Katholiken zählende Diözese Linz versetzt (und damit befördert) hat.

Seither leitet der frühere Generalvikar Jakob Bürgler, er war er die rechte Hand des Bischofs, als Administrator die Geschicke der Diözese. Und der Tiroler nahm sich erst vor wenigen Tagen kein Blatt vor den Mut. In seltener Offenheit meinte er wörtlich, Unmut der Gläubigen über das lange Warten auf eine Entscheidung aus Rom wahrzunehmen. Er befürchte „Schaden für die Kirche“.

Langes Warten? Nun, das ist relativ. Um in Österreich zu bleiben: Die Diözese Feldkirch musste sogar eineinhalb Jahre auf einen Neuen, diesfalls Benno Elbs, an der Spitze warten.

Fleißaufgabe vor der Bestellung

In Rom selbst werden derartige Aussagen – wenn überhaupt – mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Genauso wie in Tirol kolportierte Gerüchte, wonach es in der Frage des Nachfolgers Unstimmigkeiten geben soll zwischen der vatikanischen Bischofskongregation, die vom kanadischen Kardinal Marc Ouellet geleitet wird, dem Papst-Botschafter in Österreich Peter Stephan Zurbriggen andererseits und auch noch Kardinal Christoph Schönborn, dem im Vatikan bestens vernetzten Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz.

Wahr ist viel mehr: Erzbischof Zurbriggen musste sich im Vorjahr einige Wochen in Krankenhauspflege begeben. Einfluss auf die Bischofs-Bestellung hatte diese Erkrankung aber nicht. Der Apostolische Nuntius hat laut Kirchenrecht gerade bei Personalentscheidungen eine wichtige Rolle als Mittler zwischen der Ortskirche und dem Vatikan auszuüben. Üblicherweise erstellt er einen Dreiervorschlag, aus dem im Vatikan der neue Bischof ausgewählt und vom Papst ernannt wird.

Zurbriggen hat diesmal – vor seiner Erkrankung – eine Fleißaufgabe gemacht: Er hat nach umfangreichen Konsultationen vor Ort nicht drei, sondern gleich fünf Kandidaten namhaft gemacht. Allen fünf ist gemeinsam (zusätzlich, natürlich, zum Kleriker-Dasein), dass sie (gebürtige) Tiroler sind. Der Nuntius hat der Kongregation auch umfangreiches Material über die Kandidaten übermittelt.

Querschüsse und Verzögerung

Das Studium der Unterlagen benötigt eben seine Zeit, noch dazu wo Österreich oder Tirol oder Innsbruck für die Kurialen ja nicht unbedingt im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Wenn nicht alle Indizien täuschen, könnte es vor Ostern so weit sein. Im für Tirol schlechtesten Fall haben die als Kritik am Vatikan zu verstehenden Worte Bürglers aber doch ihren Weg nach Rom gefunden und sorgen in der Causa für Querschüsse und eine Verzögerung.

Denn Jakob Bürgler selbst hat besonders gute Chancen, von Manfred Scheuer die Hände aufgelegt und als Bischof geweiht zu werden. Er leitet die Diözese problemlos, gleichfalls als Quasi-Bischof. Auch innerhalb der Bischofskonferenz, an deren Sitzungen er seit einem Jahr teilnehmen darf, meldet sich Bürgler häufig und engagiert zu Wort.

Rom ist derartigen Berufungen gegenüber neuerdings nicht abgeneigt. Schon zuletzt hat sich der Papst für einen Diözesanadministrator als neuen Bischof entschieden, für den Vorarlberger Benno Elbs. Lediglich Bürglers für Bischöfe mit 49 jugendliches Alter könnte noch gegen ihn sprechen.

Weitere Kandidaten für den Tiroler Bischofssitz sind Priesterseminar-Regens Roland Buemberger, der Innsbrucker Pfarrer Franz Troyer, der Abt von Stift Wilten Raimund Schreier und – Jesuit wie auch Franziskus – Christian Marte, Direktor des Kardinal König Hauses in Wien.

Hilferuf aus Salzburg

Gleichzeitig befinden sich auch zwei weitere Bischofsbestellungen für Österreich in der Warteschleife. Salzburgs aus historischen Gründen in Purpur gewandeter Erzbischof Franz Lackner hat den Papst darum gebeten, ihm zur Unterstützung einen Auxiliarbischof zu senden, also einen sogenannten Weihbischof. Sein Verhältnis zum im 75. Lebensjahr und im betont konservativen Teil der katholischen Kirche stehenden Weihbischof Andreas Laun ist mit dem Adjektiv verbesserungswürdig zu umschreiben.

Wie zu vernehmen ist, soll sich Erzbischof Lackner seinen Generalvikar Hansjörg Hofer als Weihbischof wünschen. Dessen Vorteil neben dem Vertrauen, das Lackner in ihn setzt: Er stammt aus Tirol, dessen östlicher Teil zur Erzdiözese Salzburg gehört.

Erwin Pröll interveniert

Und in St. Pölten steht Diözesanbischof Klaus Küng im zweiten Jahr seiner Verlängerung nach dem angebotenen Rücktritt mit Vollendung des 75. Lebensjahres, wie das vorgesehen ist. Im oder bis Dezember könnte die Nachfolge für den früheren Österreich-Regionalvikar des Opus Dei entschieden sein. Weihbischof Anton Leichtfried galt lange Zeit als Top-Favorit für dieses Amt. Nun versucht aber offenbar auch – was zumindest in Österreich dann und wann vorkommt – der Landeshauptmann, sich in die kirchliche Entscheidungsfindung einzuklinken.

Erwin Pröll soll, wie zu hören ist, bei Bischöfen für Alois Schwarz werben. Der ist gebürtiger Niederösterreicher und leitet nach einem Intermezzo als Wiener Weihbischof seit 2001 die Diözese Gurk-Klagenfurt. Ein weiterer Name, der nun ins Spiel gebracht wird: Franz Xaver Brandmayr, der Chef des päpstlichen Priesterkollegs Anima in Rom. Der gebürtige Oberösterreicher befand sich bereits bei der Besetzung des Grazer Bischofsstuhls unter den drei Kandidaten, die Nuntius Zurbriggen nach Rom gemeldet hat. Er kam aber damals nicht zum Zug.

2017 könnte als jenes Jahr in die österreichische Kirchengeschichte eingehen, in dem die Bischofskonferenz durch gleich drei Neue eine Verjüngung erfährt. Kritik oder gar Proeste, wie es sie in bewegteren Zeiten nicht selten gegeben hat, sind diesmal eher nicht zu erwarten.