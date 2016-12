Textversion

20.12.2016 | 16:42 | (DiePresse.com)

Die Menschen in der sibirischen Großstadt Irkutsk tranken einen Badezusatz als Rauschmittel. Doch dieser enthielt Methanol. Viele sind noch in kritischem Zustand.

In der sibirischen Großstadt Irkutsk sind bisher 58 Menschen gestorben, weil sie parfümierten Badezusatz als billigen Alkoholersatz getrunken haben. Neun weitere Menschen seien seit Montag ihren Vergiftungen erlegen, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag der Agentur Interfax zufolge mit. Dutzende Opfer wurden noch in Spitälern behandelt. Viele seien in "äußerst kritischem Zustand". Gebietsgouverneur Sergej Lewtschenko rief einen Tag der Trauer aus.

Die vergifteten Männer und Frauen stammten alle aus dem gleichen Teil der Stadt, die rund 5000 Kilometer östlich von Moskau nahe des Baikalsees liegt. Sie tranken das Kosmetikprodukt "Bojaryschnik" ("Weißdorn") vermutlich gezielt als Alkoholersatz.

Hochgiftiges Methanol in den Flaschen

Die Flaschen enthielten hochgiftiges Methanol. Ermittler fanden bisher zwei Werkstätten, in denen der Badezusatz illegal hergestellt worden sein soll. Der am Montag in der Stadt verhängte Notstand wurde auf das gesamte Irkutsker Gebiet ausgeweitet.

Gouverneur Lewtschenko teilte mit, auch das Verkaufsverbot für methanolhaltige Produkte, die nicht zum Verzehr vorgesehen seien, gelte vorläufig überall im Gebiet.

Preiserhöhung sollte Alkoholismus eindämmen

Viele arme Bewohner der ehemaligen Sowjetunion greifen auf alkoholhaltige Parfüms, Gesichtswasser, Haushaltsreiniger oder Selbstgebranntes zurück, weil sie sich alkoholische Getränke nicht leisten können. Seit einer Preiserhöhung bei alkoholischen Getränken im vergangenen Jahr, mit der die Behörden den Alkoholismus eindämmen wollen, hat sich der Schwarzmarkthandel ausgeweitet. Viele der dort angebotenen Getränke sind gepanscht.

Der nun in Sibirien konsumierte Badezusatz mit Hagedorn-Aroma war laut Behörden deutlich als nicht zum Verzehr bestimmt gekennzeichnet, wurde aber dennoch wie Alkohol getrunken.

500 Liter giftige Flüssigkeit beschlagnahmt

Im Zusammenhang mit dem Vorfall gab es insgesamt sieben Festnahmen - zum einen fand die Polizei die Produktionsstätte des Badezusatzes heraus und nahm die beiden Eigentümer fest, zum anderen gingen ihr fünf mutmaßliche Verkäufer ins Netz. Geschäfte, die den Badezusatz verkauft hatten, wurden durchsucht, 500 Liter der Flüssigkeit beschlagnahmt.