21.12.2016 | 14:23 | (DiePresse.com)

In Korbach (Hessen) wiederholte sich ein grundloser und heimtückischer Angriff, wie er ähnlich vor kurzem in der Berliner U-Bahn stattgefunden hatte. Es gibt auch Berichte über weitere ähnliche Vorfälle.

In Deutschland ist offenbar erneut eine Frau grundlos von hinten eine Treppe im öffentlichen Raum hinuntergetreten worden. Laut Berichten der Frankfurter Rundschau und n-tv trug sich der Fall schon vorige Woche in der nordhessischen Kleinstadt Korbach zu. Eine 45Jährige gab der Polizei gegenüber an, sie sei in der Nähe einer Apotheke am frühen Abend eine Treppenanlage hinuntergegangen, als ihr jemand einen Tritt in den Rücken versetzte und sie über etwa zehn Stufen tiefer stürzte. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Die Ermittlungen gestalten sich laut lokaler Polizei schwierig, weil die Frau nur davon spricht, kurz vor dem Vorfall bemerkt zu haben, dass einige junge Männer hinter ihr gegangen seien. Nähere Angaben konnte sie kaum machen, die Rede ist von Etwa-20-Jährigen mit kurzen dunklen Haaren und je rund 1,70 Meter Größe, dunklen Winterjacken und Jeans. Sie seien auch gleich verschwunden.

Die Frau hatte sich überdies zunächst nicht bei der Polizei gemeldet, heißt es, aber auf sozialen Medien von dem Vorfall erzählt, worauf Polizeibeamte über Umwege davon erfuhren und die 45Jährige aufsuchten. Neben einem älteren Mann, der der Frau Hilfe angeboten habe und der jetzt von der Polizei aufgerufen worden ist, sich zu melden, soll es auch keine Zeugen geben.

Brutaler bulgarischer "U-Bahn-Treter" in Berlin

Ende Oktober hatte ein junger, in Deutschland lebender Bulgare in einer Berliner U-Bahn-Station völlig unmotiviert eine junge Frau eine Stiege hinuntergetreten; die Frau wurde schwer verletzt. Der brutale Angriff des Mannes in Begleitung dreier Kollegen war aber von Überwachungskameras gefilmt worden. Anfang Dezember gelangte das Video über Medien an die Öffentlichkeit und löste Fahndungs- und sogar "Kopfgeld-Aufrufe sogar von Prominenten aus. Mittlerweile wurde der "U-Bahn-Treter" verhaftet.

Unterdessen sind ähnliche Tret-Übergriffe an Frauen auch andernornorts in Deutschland bekanntgeworden, etwa in Hamburg und München. Bei dem Vorfall in der Münchner U-Bahn wurde demnach das Opfer, eine 38Jährige, danach von den jugendlichen Angreifern beraubt, sie sind flüchtig. In Hamburg-Billstedt wiederum sprang ein Bettler einer 57Jährigen mit Anlauf voll in den Rücken und brachte sie zu Fall, allerdings nicht auf einer Treppenanlage. Die Frau brach sich dabei ein Handgelenk.

Der Bettler, dessen Nationalität nicht genannt wurde, soll aus Zorn gehandelt haben, weil er kurz vorher aus einem Einkaufszentrum verwiesen worden war. Passanten hielten den 39Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest; er kam allerdings später wieder frei.