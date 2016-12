Textversion

23.12.2016 | 18:39 | von Susanna Bastaroli (Die Presse)

Barbara Trattnig, eine Krankenschwester aus Kärnten, erzählt, wieso sie trotz Lebensgefahr im Bürgerkriegsland Südsudan arbeitete und lernte, die kleinsten Dinge zu genießen.

Mit 13 Jahren beschloss Barbara Trattnig, nach Afrika zu gehen: Sie würde Hebamme werden und den Menschen dort helfen. Das Mädchen hatte zuvor eine Doku über Ärzte ohne Grenzen gesehen, nun wollte eben auch sie Gutes tun. Es war einer dieser typischen, idealistischen Jugendträume, denen meist das Leben in die Quere kommt: Der Beruf, die Familie, die Komplikationen des Erwachsenenalltags. Oder einfach nur die Bequemlichkeit.

Trattnig aber ließ der Wunsch nicht los. Die junge Kärntnerin wurde Krankenschwester in Wien, doch eigentlich wollte sie an Orten arbeiten, an denen sie am nötigsten gebraucht wurde. Ärzte ohne Grenzen ging ihr nicht aus dem Kopf. „Ich hatte nie den Mut, mich zu melden“, erinnert sich die 34-Jährige. Bis zum Gespräch mit der engen Freundin vor drei Jahren: Ruf dort einfach an, riet sie ihr. Sie meldete sich bei der Hilfsorganisation, erhielt Unterlagen. Aber sie ließ sich Zeit: „Ich habe es mir wirklich gut überlegt.“

Damals schon war ihr bewusst, was die Entscheidung bedeuten würde: „Man gibt viel auf: die Familie, die man lang nicht sieht und die sich sorgt. Das Leben in einer Welt, in der es alles gibt.“ Dann setzte sie aber doch den großen Schritt, sie wurde genommen. Und plötzlich ging alles sehr schnell. Im Jänner 2016 brach Trattnig zur ersten Mission auf. Das Ziel: Melut im Südsudan, eine der ärmsten und gefährlichsten Gegenden der Welt. Krieg, Massaker, Vertreibungen, Epidemien und Hunger prägen die Geschichte des ostafrikanischen Staates, der erst seit 2011 unabhängig ist. Vor drei Jahren flammte der Bürgerkrieg erneut auf. Zehntausende Menschen wurden seitdem getötet, 2,5 Millionen aus ihren Dörfern vertrieben.

Angst vor Weißen

Trattnig hat noch klar vor Augen, wie sie in einer Cessna auf dem nicht asphaltierten Flugfeld landet und erstmals Melut sieht: staubige, löchrige Straßen, eine Ansammlung ärmlicher Lehmhütten. Tausende Vertriebene leben im überfüllten Flüchtlingscamp, im Elend und in ständiger Angst: Wenige Monate vor Trattnigs Ankunft waren Klinik und Apotheke zerstört und geplündert worden.

„Ich hatte mich eingelesen, ich hatte mich intensiv vorbereitet. Aber die Realität war doch ganz anders“, sagt sie heute. Kleinigkeiten, Selbstverständlichkeiten aus dem Alltag in Österreich sind plötzlich luxuriöse Erinnerungen aus einer weit entfernten Welt: Fließendes Wasser gibt es nicht, an die Kübeldusche gewöhnt sich Trattnig schnell. Doch die Latrinen werden zur Herausforderung – vor allem bei Temperaturen über 40 Grad Celsius.

Im Spital werden unter anderem Tuberkulose, HIV und die Tropenkrankheit Kala-Azar behandelt. Viele Patienten sind mangelernährt. Es gibt nur 14 Betten, fünf davon für Kinder. „Wie soll das gehen?“, fragt sich die Krankenschwester anfangs. Aber sie begreift bald, dass sie Gewohnheiten aus Österreich ablegen muss: „Man schaut dort aufs Wesentliche.“ Sobald es geht, wird ein Patient entlassen. Wenn ein Medikament fehlt (Nachbestellungen dauern Monate), sucht man Alternativen. Man lernt, Probleme gleich anzusprechen, flexibel und kreativ zu sein. Sich anzupassen. Trattnig, die auch für die Apotheke zuständig ist, merkt bald, was wirklich große Erfolge sind: Etwa, als es dem Team gelingt, 90 Prozent der Flüchtlinge zur zweiten Runde der Cholera- und Polio-Impfung zu überreden.

Die Beziehung zu den Patienten ist nicht immer einfach. Kinder sind scheu, fürchten sich vor den Weißen. Aber einige vertrauen der aufgeschlossenen, freundlichen Krankenschwester. Etwa die mangelernährten Zwillingsbuben, die ihr in die Arme laufen, sobald sie sie sehen: „Das sind prägende Momente“, so Trattnig. Für sie ist aber klar: „Wenn man die Welt verändern will, ist man bei solchen Missionen fehl am Platz. Es geht um kleine Verbesserungen.“ Man müsse viele Dinge akzeptieren, wie sie sind: das strenge Patriarchat, Polygamie. Besonders schwierig ist es für die Krankenschwester, sich an den eher nüchternen Umgang der Menschen mit dem Tod zu gewöhnen. Insgesamt wird man genügsam. Etwas Obst, eine Tafel Schokolade werden zum Fest. Man lernt, sich in diesem Leben mit wenig Privatsphäre kleine Oasen des Rückzugs zu schaffen: Für Trattnig sind es ihr Tagebuch und 30 Minuten Yoga in der Früh.

Freilich gibt es Augenblicke, in denen alles zu viel wird. In denen man mit der besten Freundin reden will, sie aber nicht erreichen kann, weil es kein Internet gibt. „Dann zieht man sich zurück und lässt alle Tränen raus. Das hilft“, sagt Trattnig. „Aber wenn ich nach solchen Momenten wieder bei meinen Patienten war, wusste ich gleich wieder, warum ich hier bin.“

Auch in der allerschlimmsten Zeit hat Trattnig ihren Schritt nie bereut: Im Sommer flammen die Kämpfe besonders heftig auf, viele internationale Organisationen ziehen Teams ab. Ärzte ohne Grenzen bleibt. Trattnigs Familie ist besorgt, sie selbst bleibt ruhig. „Ich habe nicht viel nachgedacht. Ich konzentrierte mich auf die Arbeit, noch nie zuvor war ich so fokussiert.“ Den Gedanken, Melut vorzeitig zu verlassen, hatte sie nie: „Die Patienten brauchten uns mehr als zuvor.“

Schnee und Kekse

Schwierig war die Rückkehr nach Österreich im August. „Man braucht Zeit, um anzukommen.“ Drei Wochen lang war Trattnig unfähig einzukaufen. „Ich ging ins Geschäft und musste gleich wieder raus. Es gab einfach zu viele Dinge.“ Die Krankenschwester denkt oft an die Menschen im Südsudan: an ihre Mitarbeiter, die trotz elender Lebensbedingungen immer gepflegt und mit gebügelten Kleidern zur Arbeit kamen. An Kollegen, die ihre Familien nach Uganda geschickt hatten, und jahrelang Geld und Urlaub sparten, um sie wiederzusehen. „Diese Menschen haben aus der schrecklichsten Situation das Beste gemacht. Sie haben sich mit ihrem Schicksal versöhnt.“

In diesen acht Monaten hat sie gelernt, Dinge, Menschen und Momente intensivst zu genießen, „sie so richtig zu zelebrieren“: den Schnee in Wien, ihre Familie, Freunde, den Besuch des Neffen, das heimische Essen: „Und in diesen Tagen nasche ich so viele Kekse, wie ich kann“, sagt sie lachend. All die kostbaren Momente, Erinnerungen, Geschmäcker und Bilder wird sie auf die nächste Mission mitnehmen. Ab Jänner, diesmal in Äthiopien.