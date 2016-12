Textversion

25.12.2016 | 09:08 | (DiePresse.com)

54.000 Einwohner müssen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe die Innenstadt verlassen. Das Kriegsrelikt wurde am Doienstag bei Bauarbeiten gefunden.

In der deutschen Stadt Augsburg ist am Sonntagmorgen die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Etwa 54.000 Menschen müssen im Laufe des Vormittags wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen.

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt in einem Radius von rund 1.500 Metern um die Fundstelle. Auf dem Messegelände sowie in Turnhallen und Schulen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe beginnt erst zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, teilte die Polizei Sonntagfrüh mit. Danach würden die beiden Bombenexperten mindestens eine Stunde brauchen, um die mit mehreren Zündern ausgestattete riesige Luftmine unschädlich zu machen.

Der Hauptbahnhof und die ICE-Fernverkehrsstrecke sind zwar knapp außerhalb des Gebietes, trotzdem wird auch im Bahnverkehr mit Einschränkungen gerechnet.

Bombe am Dienstag gefunden

Bis 10.00 Uhr müssen die betroffenen Augsburger ihre Wohnungen verlassen. Danach werden 900 Polizisten und mehrere Hundert Feuerwehrleute kontrollieren, dass sich im Radius von eineinhalb Kilometern um die Bombe niemand mehr aufhält. Dies wird den Angaben zufolge mindestens vier Stunden dauern.

Die Bombe war am Dienstag (20. Dezember) bei Bauarbeiten entdeckt worden. Mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen handelt es sich nach Angaben der Stadt um die größte Fliegerbombe, die in der Nachkriegszeit in Augsburg gefunden wurde.