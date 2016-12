Textversion

30.12.2016 | 18:57 | (DiePresse.com)

Sozialarbeiter sind im Sondereinsatz, um mehrere tausend Menschen mit Kleidung, Decken und Lebensmitteln zu versorgen.

Wegen der anhaltenden Kälte werden im Athener Stadtzentrum von Freitag an bis auf Weiteres fünf Metro-Stationen über Nacht für Obdachlose offen gehalten. Auch vier beheizte Hallen stünden für die Menschen bereit, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem seien Sozialarbeiter im Sondereinsatz, um die mehreren Tausend Obdachlosen mit Kleidung, Decken und Lebensmitteln zu versorgen.

Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen stark gefallen, in Athen liegen sie derzeit nachts bei null Grad. Auch schneit es immer wieder, was in der Stadt selten vorkommt. Mit einer Besserung des Wetters rechnet der griechische Wetterdienst erst ab Mitte der kommenden Woche.