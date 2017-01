Textversion

01.01.2017 | 07:34 | (DiePresse.com)

Auch zahlreiche Ausländer sollen unter den Opfern sein, die Identifizierung der Leichen ist noch im Gange.

Bei einem Angriff auf einen Nachtklub in Instanbul sind in der Silvesternacht mindestens 39 Menschen getötet worden. Dies teilte Innenminister Süleyman Soylu mit. Darunter seien auch 15 oder 16 Ausländer. Noch seien nicht alle Leichen identifiziert. 69 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt.

„Was heute passiert ist, war ein Terroranschlag“, so Sahin, demzufolge es sich um die Tat einer Einzelperson gehandelt habe. Laut Sahin erschoss dieser bei dem um 1.15 Uhr Ortszeit begonnenen Angriff beim Eingang des Nachtclubs Reina zunächst einen Polizisten und eine weitere Person, bevor er im Gebäude das Feuer auf die dort stattfindende Silvesterfeier eröffnet habe.

Vornehmer Club am Bosporus

Der Nachtclub Reina im Viertel Ortaköy zählt zu den vornehmsten Adressen Istanbuls und ist bei der Oberschicht der türkischen Metropole sehr beliebt. Er liegt direkt am Ufer des Bosporus im Norden der Istanbuler Innenstadt, auf der europäischen Seite der Metropole. Nur wenige hundert Meter weiter hatten die offiziellen Silvesterfeierlichkeiten der Stadt stattgefunden.

In der Türkei, besonders in der Millionenmetropole Istanbul, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschläge verübt worden. Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.