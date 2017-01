Textversion

03.01.2017 | 13:16 | (DiePresse.com)

Nach mehreren Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht sorgte der Innenminister des Bundesstaates Karnataka mit einer umstrittenen Aussage für heftige Kritik.

Ein indischer Regierungsvertreter hat mit Äußerungen, der "westliche" Kleidungsstil von Frauen sei der Grund für eine Reihe von sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht, am Dienstag für Empörung gesorgt. In Bangalore im südlichen Bundesstaat Karnataka waren am Samstagabend mehrere Frauen angegriffen worden.

Der Innenminister des indischen Bundesstaates, G. Parameshwara, bezeichnete die Angriffe als "bedauerlich". Er sagte dem Sender "The Times Now" allerdings auch, eine Gruppe junger Menschen habe sich zusammengefunden, die sich "fast wie westliche Leute" gäben. Sie versuchten nicht nur, das westliche Gedankengut zu übernehmen, sondern kleideten sich auch so, "und dann passieren solche Dinge".

Parameshwara erklärte später, er sei falsch zitiert worden. Seine Äußerungen wurden von der indischen Zentralregierung kritisiert. Der Staatsminister im Innenministerium, Kiren Rijiju, schrieb auf Twitter, die Äußerungen von Parameshwara seien "unverantwortlich". Die massenhaften sexuellen Belästigungen dürften "nicht ungestraft bleiben", in einer zivilisierten Gesellschaft sei die Sicherheit von Frauen ein "Muss".

Rücktrittsaufforderung

Die Leiterin der Nationalen Frauenkommission, Lalitha Kumaramangalam, forderte den Politiker zum Rücktritt auf. "Wann werden die indischen Männer lernen, Frauen zu respektieren?", sagte sie der indischen Nachrichtenagentur PTI. Sie würde gern wissen, ob indische Männer tatsächlich so "schwach" seien, dass sie beim Anblick von Frauen mit westlichem Kleidungsstil "die Kontrolle verlieren". Parameshwara müsse sich bei den Frauen des Landes entschuldigen und zurücktreten.

Die Polizei in Bangalore hat bisher noch keine Anzeigen zu den Vorfällen vorliegen. Derzeit prüft sie Aufnahmen aus Überwachungskameras, um die mutmaßlichen Täter identifizieren zu können. Sie bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung.