Radsportler stellte Rekord für Über-105-Jährige auf

04.01.2017 | 19:21 | (DiePresse.com)

"Was ich mache, kann jeder machen. Das Schwierigste ist, 100 Jahre zu leben." Robert Marchand hat einen neuen Rekord in einer Kategorie gesetzt, in der es bisher noch keinen gab.