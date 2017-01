diepresse.com

Tunnel für Einbruch in Bank verfehlte Tresorraum

05.01.2017 | 19:56 | (DiePresse.com)

In Vina del Mar in Chile wurde ein mehr als 25 Meter langer Tunnel entdeckt. Er hätte wohl in einem Tresorraum der Bank enden sollen - nicht in einer Küche.