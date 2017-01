Textversion

06.01.2017 | 20:57 | (DiePresse.com)

Laut Medienberichten wurden mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Der Täter sei in Haft, teilte der Sheriff mit.

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida sind am Freitag mehrere Menschen erschossen worden. Das teilte der zuständige Sheriff des Broward Countys mit, wo der Flughafen gelegen ist. Mindestens fünf Menschen wurden getötet, mehrere weitere verletzt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Der Flughafen - offizieller Name "Fort Lauderdale-Hollywood International Airport" - twitterte, es gebe "einen Vorfall im Terminal 2".

"Er hat wahllos um sich geschossen"

Der Vorfall habe sich im Bereich der Gepäckausgabe ereignet, berichtete NBC. Ein Augenzeuge sagte dem Sender: "Er hat wahllos um sich geschossen."

Der Flughafen wurde zunächst gesperrt. Später wurde die südliche der beiden Landebahnen wieder für den Flugverkehr freigegeben. Der Flughafen wird jährlich von rund 25 Millionen Passagieren genutzt. Er ist damit hinsichtlich der Passagierzahlen größer als der drittgrößte deutsche Flughafen Düsseldorf.

Als einer der Ersten hatte der frühere Regierungssprecher von Präsident George W. Bush, Ari Fleischer, über den Kurznachrichtendienst Twitter von der Situation berichtet. Er befand sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Flughafen. "Es sind Schüsse gefallen. Alle rennen weg", schrieb er. "Alles ist jetzt wieder ruhig, aber die Polizei lässt niemanden aus dem Flughafen raus, zumindest nicht dort, wo ich gerade bin", schrieb Fleischer weiter.