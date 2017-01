Textversion

08.01.2017 | 12:06 | (DiePresse.com)

Ein "deutscher Staatsbürger mittleren Alters" habe gegen Mitternacht eine Duisburger Polizeiwache betreten und ein Messer gezogen, daraufhin fielen Schüsse.

Ein Polizist hat in der Nacht auf Sonntag auf einer Duisburger Polizeiwache einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Bei dem Getöteten handle es sich um einen "deutschen Staatsbürger mittleren Alters", sagte ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft. Er habe gegen Mitternacht die Polizeiwache betreten und das Messer gezogen. Daraufhin fielen die tödlichen Schüsse.

Einzelheiten nannte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Wie die "Rheinische Post" in ihrer Online-Ausgabe berichtete, soll der Getötete zuvor in seiner Wohnung einem Bekannten im Streit einen Messerstich in den Hals versetzt haben. Anschließend soll er auf der Straße einen weiteren Menschen verletzt haben.