09.01.2017 | 08:37 | (DiePresse.com)

In Japan ist man erst mit 20 volljährig - und auch dann erst offiziell berechtigt, zu rauchen und Alkohol zu trinken.

Mehr als eine Million Japanerinnen und Japaner haben ihre Volljährigkeit gefeiert. Junge Frauen erschienen am Montag in hellen und bunten Kimono zu Zeremonien, die an diesem nationalen Feiertag im ganzen Land zu ihren Ehren veranstaltet wurden. In Japan ist man erst mit 20 volljährig - und auch dann erst offiziell berechtigt, zu rauchen und Alkohol zu trinken. Das Wahlalter wurde erst kürzlich auf 18 gesenkt. Auch den Führerschein kann man in Japan mit 18 Jahren machen.

In diesem Jahr zählte die drittgrößte Volkswirtschaft des Jahres 1,23 Millionen neue Volljährige, das ist laut dem Innenministerium ein Anteil an der Gesamtbevölkerung von 0,97 Prozent. Japan leidet seit Jahren unter einer rapiden Überalterung, die in dem fernöstlichen Land so schnell verläuft wie in keinem anderen Industrieland. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist inzwischen älter als 65 Jahre. Zum ersten Mal fiel zugleich die Zahl der Neugeborenen in diesem Jahr laut Medienberichten unter die Marke von einer Million Babys.

Prächtiger Kimono, dunkler Anzug

Für die mehr als eine Million Japanerinnen und Japaner, die zwischen dem 1. April 2016 und dem 31. März 2017 die Volljährigkeit erreichten oder erreichen, war der Montag dennoch ein Tag zum Feiern. Im ganzen Land posierten die jungen Frauen für Fotos in ihren prächtigen Kimono mit langen Ärmeln, den furisode, einem Merkmal für unverheiratete Frauen. Oft wird der teure Kimono aus einem Fachgeschäft ausgeliehen, so wie es auch bei Brautkleidern üblich ist. Die Mehrheit der jungen Männer trägt an diesem Tag einen dunklen Anzug, mancher Japaner aber auch einen traditionellen hakama, ein weiter Männerhosenrock.