09.01.2017 | 18:00 | Von unserem Korrespondenten Karim El-Gawhary (Die Presse)

Ein neues Gesetz in den Vereinigten Arabischen Emiraten untersagt erstmals den Handel und die Haltung von Wildtieren. Viele reiche Golf-Araber halten kleine Tiger, Löwen oder Geparden daheim – als Statussymbole.

Kairo. YouTube-Videos zeigen Löwen-, Geparden- oder Tigerbabys, die in Kinderzimmern reicher Golf-Araber spielen. Auch Gorillas oder Orang-Utans sind in den Golfstaaten beliebte Haustiere, ebenso wie exotische Schlangen oder Vögel. Im Netz kursierte unlängst ein Video eines Mannes, der seine fünf Tiger am Strand des Al-Arab-Hotels in Dubai spazieren führt.

Dafür könnte dieser Mann nun im Gefängnis landen. Denn dank eines neuen Gesetzes in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden Handel und Haltung von Wildtieren verboten. Wer in der Öffentlichkeit ein wildes Tier ausführt, dem droht bis zu einem halben Jahr Haft und eine Geldbuße von umgerechnet 130.000 Euro. Wer mit wilden Tieren andere Leute „terrorisiert“, wird noch schärfer bestraft. Künftig dürfen wilde Tiere nur noch in Zoos, Wildlife-Parks, Zucht- und Forschungszentren gehalten werden. Für El-Sayyed Mohammed, Direktor der Tierschutzorganisation Middle East International Found for Animal Welfare, ist das ein Meilenstein: „Das wird auch Konsequenzen auf die Wilderei in Ostafrika haben.“

Großtiere werden erschossen

Besonders betroffen von Wilderern sind Gepardenbabys, inzwischen gibt es auch deshalb nur noch 7100 Geparden in Afrikas freier Wildbahn. Wissenschaftler warnen, dass Geparden wesentlich stärker vom Aussterben bedroht sind als angenommen. „In den Golfstaaten gibt es sicherlich Hunderte aus Ostafrika geschmuggelte Geparden- und Löwenbabys“, so El-Sayyed.

Der Experte sieht drei Gründe, warum Menschen wilde Tiere daheim halten: Erstens seien sie ein Statussymbol für reiche Leute. Zudem seien viele irrtümlich davon überzeugt, dass man zum Schutz der Spezies beiträgt, wenn man eines dieser Tiere bei sich hält. Außerdem gebe es auch legalen Handel mit Geparden. „Es gibt Zuchtzentren in Südafrika. Damit wird die Unart, Geparden im Haus zu halten, noch gefördert“, ärgert er sich. Und wenn die süßen Raubtierbabys zu gefährlichen Raubkatzen heranwachsen, „werden sie bestenfalls in einem Zoo abgegeben, oft aber einfach erschossen“.

Mit all dem soll jetzt zumindest in den Arabischen Emiraten Schluss sein. Doch eine der größten Herausforderungen wird sein, was mit den vielen Wildtieren geschehen soll, die bei den Behörden abgegeben werden müssen. El-Sayyed erwartet eine Welle verwaister Wildtiere, die offiziell abgeliefert werden. „Die Regierung wird einen Vertrag schließen mit dem Zoo der Emirate Scharja oder Dubai, damit diese so viele Tiere wie möglich nehmen“, erläutert er den Plan. „Dann gibt es Organisationen wie unsere, die finanziell helfen, manche dieser Tiere auszuwählen und ins Ausland zu bringen.“

El-Sayyed hofft, dass auch andere Golfstaaten nachziehen – besonders Saudiarabien. Mit saudischen Tierschutzorganisationen sei man schon im Gespräch. Aber es reiche nicht, ein Gesetz zu erlassen. Man müsse davor einen Platz für verwaiste Wildtiere finden. In einem ist sich El-Sayyed sicher: „Wir arabischen Tierschützer haben einen großen Schritt getan, um die Tradition der Haltung wilder Tiere auf der arabischen Halbinsel zu verändern, und einen Beitrag gegen Wilderei in Ostafrika geleistet.“