11.01.2017 | 09:42 | (DiePresse.com)

500 Menschen sollen an Bord des ebenfalls "Lesbos" genannten Schiffs unterkommen. Auch Heizlüfter und Decken sind für die frierenden Menschen an Bord.

Athen hat ein Schiff der Kriegsmarine zur Unterbringung von Flüchtlingen auf der von einem Wintersturm heimgesuchten Insel Lesbos geschickt. Der Truppentransporter "Lesbos" wurde um die Mittagszeit erwartet, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Das Schiff bringe Heizlüfter, warme Decken und anderes Material auf die Insel. An Bord der "Lesbos" sollten mehr als 500 Menschen untergebracht werden.

Vorangegangen waren Proteste humanitärer Organisationen und Kritik seitens der EU, Athen kümmere sich nicht ausreichend um die frierenden Menschen auf Lesbos. Etwa 1.000 Migranten und Flüchtlinge harrten seit Tagen in Zelten aus. Auf der Insel sind insgesamt gut 6.000 Migranten und Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind in Containerwohnungen untergebracht. Auf Lesbos herrschten seit dem Wochenende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Zudem schneite es fast ununterbrochen.

Hoffnung auf eine Änderung des Wetters gab es Mittwochfrüh: Es wehte Wind aus südlichen Richtungen. Das bringt in Griechenland immer wärmeres Wetter. Die Temperaturen sollten um die Mittagszeit auf zwölf Grad Celsius steigen. Das meteorologische Amt warnte vor Überschwemmungen, da der viele Schnee innerhalb weniger Stunden schmelzen werde.

Thessaloniki im Chaos

Starker Schneefall macht den Menschen in Nordgriechenland hingegen weiterhin das Leben schwer. Ein Schneesturm in der Nacht auf Mittwoch hat in der Hafenstadt Thessaloniki ein Verkehrschaos verursacht. "Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen so niedrig (bis zu zehn Grad minus), dass unser Salz verklumpt ist und wir nicht streuen konnten", sagte Mittwochfrüh Bürgermeister Giannis Boutaris.

Eine solche Kälte habe es in Thessaloniki seit den 1960er-Jahren nicht gegeben. Viele Wasserrohre platzten. "Ich selbst habe kein Wasser in meiner Wohnung im Zentrum der Stadt", sagte Boutaris.