12.01.2017 | 18:21 | von unserem Korrespondenten Thomas Roser (Die Presse)

Ein Geschenk an Melania Trump, die künftige First Lady der USA, bescherte dem Direktor einer bosnischen Schuhfabrik eine Einladung zur Amtseinführung ihres Mannes.

Banja Luka/Belgrad. Schon für Aschenputtel hat sich einst ein edler Schuh als Türöffner für den Königspalast erwiesen. Nun darf sich auch der Chef einer Schuhfabrik in Bosnien und Herzegowina wie im Märchen (jedenfalls aber wie im Theater) wähnen: Marinko Umičević, Direktor des Schuhherstellers Bema in Banja Luka im serbischen Landesteil, ist nämlich dieser Tage zu einem nicht alltäglichen Ball samt Galadiner in die USA eingeladen worden: nämlich zu jenem anlässlich der Inauguration des neuen Präsidenten, Donald Trump, am 20. Jänner in Washington.

Wie der onkelhaft-gemütliche 59-Jährige mit dem Wohlstandsbauch dazu kam? Nun, er hatte vorigen Sommer zwei handgefertigte Paar Schuhe an die, wie er hoffte, künftige First Lady, Melania Trump, geschickt. Ein Paar (siehe Bild) besteht aus goldfarbenem Flechtwerk, damit solle das 46-jährige Ex-Model aus Slowenien, so hatte Umičević gesagt, durch den Wahlkampf schreiten. Mit dem anderen Paar – weiße Lederstilettos – solle sie ins Weiße Haus einziehen.

Antwort auf Angriffe

Das feminine Schuhwerk sei eine Antwort auf „dreckige Bemerkungen“, denen Melania „als Frau und Mutter“ ausgesetzt sei, sagte er. Wie viele Serben in den Gebieten des einstigen Jugoslawien war der Werksdirektor im US-Wahlkampf gegen die demokratische Kandidatin, Hillary Clinton. Schließlich war es ihr Mann, Bill, gewesen, der als Präsident in den 1990er-Jahren Angriffe auf bosnische Serben während des Bosnien-Kriegs und gegen Serbien im Kosovo-Krieg 1999 befohlen hatte. „Wir hoffen, dass Amerika (bei Trumps Sieg, Anm.)nicht länger den Weltpolizisten spielen wird“, sagte Umičević im Sommer. Nun erwarte er eine serbenfreundliche Wende der US-Politik: „Mit Melania und ihrem Mann im Weißen Haus erwarten wir alle eine Art Olivenzweig aus Amerika.“

Zunächst plagten ihn allerdings eher alltägliche Probleme: Er habe nach dem Erhalt der Einladung die ganze Nacht nicht schlafen können, erzählt der weißhaarige Herr im grauen Arbeitsmantel in unzähligen TV-Interviews: Ein Visum bei der US-Botschaft zu besorgen sei stressig gewesen – und: „Ich habe noch kein Geschenk für Melania.“

Umičević würde gern Bosniens Serbenführer Milorad Dodik als Begleiter mitnehmen – der hatte zur Angelobung Trumps kommen wollen, bekam aber von der US-Botschaft in Sarajewo kein Visum. Dass Dodik als Mann an der Seite von Melanias Schuhsponsor das Visum doch noch erhält, ist unwahrscheinlich, hat aber zu Krach bei den Umičevićs geführt: Seine Frau sei sauer, weil er sie zurücklassen würde, gibt der Schuhmacher zu. „Sie will mir nicht mehr die Hemden bügeln.“

Schuhgeschenke für Krieger

Nicht nur Melania Trump erhielt übrigens aus Banja Luka ein Packerl: Vor Kurzem haben alle neun verbliebenen Insassen des Gefängnisses vom Internationalen Tribunal für das ehemalige Jugoslawien Bema-Schuhe bekommen, darunter Ex-General Ratko Mladić und Ex-Serbenführer Radovan Karadžić. 2010 schon beschenkte Umičević die 33 Bergleute, die 69 Tage in einer Grube in Chile gefangen waren, mit Ziegenlederschuhen.