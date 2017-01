Textversion

13.01.2017 | 15:51 | (DiePresse.com)

60 Millionen Euro will die EU-Kommission London zur Verfügung stellen - noch ist es vollwertige EU-Mitglied. Sturmtief Egon sorgt in Westeuropa für Chaos.

Während Sturmtief "Egon" weite Teile Westeuropas in Chaos stürzt, soll das Vereingte Königreich EU-Hilfen für Sturmschäden im vergangenen Jahr bekommen. Zur Bewältigung der Verwüstungen will die EU-Kommission Hilfsgelder in Höhe von 60 Millionen Euro bereitstellen. "Die finanzielle Unterstützung wird dabei helfen, die Kosten für Notfallmaßnahmen, Aufräumarbeiten und die Instandsetzung der Infrastruktur zu decken", sagte die für Regionalpolitik zuständige Kommissarin Corina Cretu am Freitag in Brüssel.

Die Briten hatten im Juni mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt, die Verhandlungen darüber haben aber noch nicht begonnen. Derzeit ist das Land noch vollwertiges EU-Mitglied. Heftige Regenfälle und starker Sturm hatten im Dezember 2015 und im Jänner 2016 zu Sturmfluten in dem Land geführt. Teile Englands, Nordirlands, Schottlands und Wales waren betroffen. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssten den Hilfsgeldern noch zustimmen.

In den vergangenen Tagen sorgte Sturmtief "Egon" für prekäre Wetterbedingungen im Inselreich: Für fast die gesamte Ostküste Englands galt am Freitag eine Sturmflutwarnung. In mehreren Orten wurden die Bewohner aufgefordert, sich in Notunterkünfte oder in sichere Gebiete zu begeben. Auch Haustiere sollten in den Notunterkünften aufgenommen werden. Allein im Küstenort Skegness standen rund hundert Soldaten bereit, um bei eventuellen Evakuierungen rasch helfen zu können.

Frau von entwurzelter Zypresse erschlagen

Auch Deutschland hat der Schneesturm am Freitag mit Starkwind und massiven Niederschlägen ins Winterchaos gestürzt. Es kam zu Ausfällen im Flug- und Bahnverkehr, auf glatten Straßen häuften sich in vielen Bundesländern die Unfälle, in Teilen Bayerns fiel wegen unterbrochener Leitungen der Strom aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor mehr Regen, Schneeregen und Schnee sowie Glätte und Sturm. In bergigen Regionen war demnach weiterhin mit unwetterartigen Schneeverwehungen zu rechnen. Die Behörden in mehreren Bundesländern warnten vor dem Betreten von Wäldern: Bäume könnten durch den Sturm und die Schneelasten umstürzen, es bestehe Lebensgefahr.

Sturmböen, Schnee und weggeblasene Christbäume auch in der Schweiz: In Basel und in der Ostschweiz fielen Züge aus, am Bodensee wurde der Fährdienst eingestellt. In Frankreich waren zeitweise mehr als 330.000 Haushalte wegen "Egon" ohne Strom. Der Sturm fegte mit Geschwindigkeiten von teilweise mehr als 140 Stundenkilometern über das Land, entwurzelte Bäume, riss Stromkabel herunter und beschädigte zahlreiche Dächer. In der südfranzösischen Gemeinde Saint-Jeannet nahe Nizza wurde eine 43-Jährige vor den Augen ihrer Kinder von einer entwurzelten Zypresse erschlagen, als sie die Kinder zur Schule bringen wollte.

In Nordfrankreich mussten 180 Passagiere eines Thalys-Schnellzugs auf dem Weg von Brüssel nach Paris die Nacht im Zug verbringen. Grund waren gleich zwei Oberleitungsschäden. Auch zwei Eurostar-Schnellzüge zwischen London und Paris wurden gestrichen.