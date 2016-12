diepresse.com

Vier 14-jährige Mädchen wegen Einbruchsverdachts verhaftet

26.12.2016 | 12:12 | (DiePresse.com)

In Wien nahm die Polizei vier minderjährige Mädchen fest, nachdem diese versucht hatten, in mehrere Wohnungen in Döbling einzubrechen.