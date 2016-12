diepresse.com

Wiener ÖVP will Ladenöffnungszeiten komplett freigeben

29.12.2016 | 18:30 | (DiePresse.com)

Stadtparteichef Gernot Blümel will Geschäften die Möglichkeit geben, rund um die Uhr aufzusperren, an sieben Tagen in der Woche.