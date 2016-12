Textversion

30.12.2016 | 14:26 | (DiePresse.com)

Ein Fernlenkroboter, ein Sprengstoffspürhund und der Entminungsdienst waren im Einsatz. Der Koffer enthielt aber nur Kleidung.

Ein verdächtiges Gepäckstück hat am Freitag für einen Großeinsatz der Polizei in Wien-Favoriten gesorgt. Der Koffer wurde in einem Park am Reumannplatz abgestellt. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, Busse der Wiener Linien wurden umgeleitet. Gegen 14.30 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Der Koffer enthielt lediglich Kleidung, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Kurz vor 12 Uhr war der Bereich abgesperrt worden, nachdem Polizisten den Koffer in dem Park gegenüber eines Eissalons entdeckt hatten. Sprengstoffkundige Beamten untersuchten ihn mittels Röntgengerät, konnten den Verdacht, dass etwas Gefährliches drin ist, aber nicht entkräften. Deshalb rückte gegen 13.30 Uhr der Entschärfungsdienst des Innenministeriums mit einem Fernlenkroboter - dem Telemax, Spitzname "Maxl" - an, um den Koffer zu öffnen. Auch ein Sprengstoffspürhund sowie der Entminungsdienst waren im Einsatz.